Кадастровая палата сообщила о сокращении сроков получения сведений о жилье

Средний срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости составил 2 дня. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата.

При этом жители 37 регионов России (например, Владимирской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской областей) могли получать выписки из госреестра всего за один день.

"Там, где это возможно, процесс формирования выписок был автоматизирован, - рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов. - Так, например, сейчас кадастровый план территории почти в 100% случаях формируется автоматически, что позволило сократить срок предоставления услуги до 5 минут, хотя еще 10 лет назад на его подготовку уходило до 15 дней".

Получить сведения из ЕГРН можно несколькими способами: подав заявление через МФЦ или удаленно, воспользовавшись одним из существующих электронных сервисов. Но при подаче документов через МФЦ ответ придет только через пять рабочих дней с момента подачи запроса. Два дня центры госуслуг тратят на пересылку документов в Кадастровую палату и получение обратного ответа.

Выписка из ЕГРН (современный аналог бумажного свидетельства о праве собственности) - единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость.

Документ необходим для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. По закону запросить общедоступную информацию об объекте недвижимости может любой гражданин. К общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости.

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