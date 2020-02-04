Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
10:51 04.02.2020

Кадастровая палата сообщила о сокращении сроков получения сведений о жилье

Средний срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости составил 2 дня. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом жители 37 регионов России (например, Владимирской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской областей) могли получать выписки из госреестра всего за один день.

Фото: Александра Краснова/ТАСС
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

"Там, где это возможно, процесс формирования выписок был автоматизирован, - рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов. - Так, например, сейчас кадастровый план территории почти в 100% случаях формируется автоматически, что позволило сократить срок предоставления услуги до 5 минут, хотя еще 10 лет назад на его подготовку уходило до 15 дней".

Получить сведения из ЕГРН можно несколькими способами: подав заявление через МФЦ или удаленно, воспользовавшись одним из существующих электронных сервисов. Но при подаче документов через МФЦ ответ придет только через пять рабочих дней с момента подачи запроса. Два дня центры госуслуг тратят на пересылку документов в Кадастровую палату и получение обратного ответа.

Выписка из ЕГРН (современный аналог бумажного свидетельства о праве собственности) - единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость.

Фото: iStock
Сократились сроки постановки на кадастровый учет

Документ необходим для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. По закону запросить общедоступную информацию об объекте недвижимости может любой гражданин. К общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости.

-

Сейчас читают

Ипотека
09:44

Как изменился за год портрет ростовского ипотечника

Как изменился за год портрет ростовского ипотечника

Средний размер ипотечного кредита в Ростовской области вырос за последний год сразу на 14 процентов, причем заемщики стали покупать больше трехкомнатных квартир. Аналитики также отметили, что приобретением квартир интересуются все больше холостых людей

ЖКХ
03.02.2020

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

На 50 тысяч рублей могут оштрафовать жильцов многоквартирных домов, если они будут шумно вести себя в период с 23:00 до 7:00. Соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс разработала группа депутатов Госдумы

Жилая недвижимость
28.01.2020

Для ведомственного жилья будут избирать УК на конкурсной основе

Для ведомственного жилья будут избирать УК на конкурсной основе

Все управляющие компании в многоквартирных жилых домах, в том числе в ведомственных домах, будут выбираться на конкурсной основе. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин