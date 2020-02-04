Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе

Ром по праву считается одной из визитных карточек Кубы. О его высоком качестве, помимо истинных ценителей этого изначально пиратского напитка, красноречиво говорит тот факт, что, несмотря на более чем 60-летнюю блокаду Острова Свободы со стороны США, производство рома здесь не просто поддерживается на стабильном уровне, а неизменно растет. Кубинский ром ежегодно покоряет новые страны и регионы, увеличивая свою долю на рынке.

Безусловный лидер и самый известный ром здесь - это, безусловно, Havana Club. Несмотря на всевозможные препятствия, которые американцы стараются учинить осмелившимся развивать свой бизнес на Кубе, Havana Club - это совместное кубино-французское предприятие. Оно было образовано в 1993 году, когда на Остров пришел крупный производитель алкогольных напитков - Pernord Ricard со штаб-квартирой в Париже. С тех пор совместно с кубинской госкомпанией Corporación Cuba Ron они последовательно наращивают производство этого когда-то "пиратского напитка" и выводят его на новые рынки.

Непростая история кубинского рома

Сама же история появления рома на Кубе оказалась отнюдь не такой очевидной. Необходимый для этого напитка сахарный тростник сюда привез еще Христофор Колумб. Местный климат и почвы оказались настолько подходящими для этой сельхозкультуры, что уже к середине XIX века Куба заняла третье место в мире по производству тростникового сахара. Обычно производство тростникового сахара и рома - процессы, которые органично дополняют друг друга и развиваются параллельно. Ведь для того, чтобы сделать ром, необходима патока тростника - побочный продукт при производстве сахара. Вот только Испания не хотела давать своим колониям право на дестилляцию, поэтому ром на Кубе официально был под запретом. Но это, безусловно, не помешало развитию "домашнего производства", а уже со второй половины XIX века влияние метрополии стало ослабевать, и ром начали делать вполне официально.

История Havana Club восходит к 1878 году, когда испанский иммигрант Хосе Аречабала открыл в кубинском городе Карденас в провинции Матансас дистиллерию "Ла Бискайя". Расцвет бизнеса Аречабалы приходится на 1930-е годы, когда в США свирепствовал "сухой закон". Тогда Куба стала притягательным местом отдыха для американцев, которые, помимо прочего, "распробовали" и кубинский ром. Ну а в 1934 году, вскоре после отмены "сухого закона", существенно увеличившая свою прибыль компания превратилась в ту самую знаменитую марку Havana Club. После победы на Кубе революции, Havana Club была национализирована. И хотя объемы производства снизились, кубинцам удалось сохранить главное - традиции, культуру и технологии производства. Ну а когда в ромовую отрасль Острова пришел иностранный капитал в виде французских инвестиций, производство напитка вновь начало набирать обороты.

Фото: Сергей Новиков/РГ

Современные технологии и вековые традиции

- Наш завод был построен в 2007 году - начинает свой рассказ о том, как производят ром на крупнейшем кубинском заводе Сан-Хосе, Асбель Моралес. На Кубе Асбель - фигура культовая. Это человек, который отвечает за производство рома. Он определяет, насколько хорошим получился дистиллят из сока сахарного тростника перед тем, как залить его в бочки для выдержки, проверяет процесс состаривания, точно указывает, какая бочка пойдет на производство какого рома, отвечает за процесс создания неповторимого купажа. Одним словом - от этого человека зависит если не весь процесс производства рома, то очень многие его составляющие. Отсюда и название его должности - "маэстро ронеро", что с испанского дословно переводится как "мастер ромового дела".

Моралес рассказывает, что в Сан-Хосе производят только темный ром. Другими словами - выдержанный. Именно такой ром проводит больше всего времени в бочках, приобретая уникальный вкус и аромат. Место строительства завода - в 30 километрах к Востоку от Гаваны - было выбрано отнюдь не случайно. Здесь удалось найти подземные источники воды, которая используется для производства рома. А вот сахарный тростник - необходимый ингредиент для производства рома - компания покупает по всей стране. Асбель объясняет, что любой растущий на Кубе сахарный тростник идеально подходит для того, чтобы делать ром.

Вообще весь процесс производства рома в Сан-Хосе поражает именно тем, как мирно уживаются рядом друг с другом современные технологии и унаследованные еще от предков традиции производства. Например, определяя, для какого рома будет использоваться полученный в результате перегонки дистиллят, Асбель наливает немного полученной жидкости на руки, растирает ее в ладонях, после чего внимательно смотрит на получившуюся маслянистую пленку, а затем складывает руки лодочкой и втягивает резкий аромат будущего рома. После чего он безошибочно указывает, для какого рома в будущем подойдет эта пока еще "заготовка". Такой вот ручной контроль качества.

На мой вопрос, каков в таком случае процент ошибочно принятых решений, Асбель с усмешкой отвечает, что минимальный - за годы его работы готовый продукт почти никогда не отбраковывался, хотя перед отправкой потребителям он и проходит жесткий контроль уже современными методами с использованием новых технологий.

На фабрике Сан-Хосе понимаешь, что, несмотря на удивительные новинки в развитии технологий, повсеместно внедряемых в нашу жизнь, по-прежнему есть сферы, где не обойтись без настоящего человеческого опыта и умений, передающихся из поколения в поколение. В этом лишний раз убеждаешься, пройдя по целым галереям из дубовых бочек на складах Havana Club, где "созревает" будущий ром. На подавляющем большинстве рукой Моралеса написано, для какого именно сорта рома предназначается конкретная бочка. Кстати, хранятся эти бочки всего лишь под навесом. Здесь нет необходимости контролировать влажность или температуру - кубинская природа сама создает идеальные условия.

Кстати, о высоком качестве кубинского рома "заботится" и законодательство Острова Свободы. Например, по местным законам, ром не может быть моложе одного года - это именно тот минимальный срок, в течение которого напиток должен выдерживаться в дубовых почках, чтобы называться "кубинским ромом". Еще одно из требований - необходимость производить ром исключительно из кубинского сырья. Какие-либо добавки или импортные ингредиенты попросту запрещены.

Фото: Сергей Новиков/РГ

Жизнь в эпоху американских санкций

- Компания Havana Club International занимает третье место на мировом рынке рома. И это при том, что рынок США для нас закрыт. А ведь именно в США потребляется 40 процентов всего премиального рома в мире, - говорит Серхио Вальдес, директор по развитию рынков Havana Club. По словам топ-менеджера, кубинский ром успешно конкурирует на международной арене, постоянно отвоевывая себе все новые рынки. Ключевым же по-прежнему остается Европа, хотя последнее время интерес к продуктам Havana Club растет и в Азии.

Но все же на наиболее интересный вопрос - как американская блокада влияет на производство рома на Кубе - Вальдес отвечает уклончиво.

- Безусловно, блокада создает нам дополнительные проблемы. Отдельные вещи мы могли бы купить дешевле, доставить их быстрее, если бы американский рынок был не закрыт для кубинских компаний. Но в целом это не влияет на производство - мы уже научились обходиться без США. Планы производства выполняются, а разработанная нами стратегия развития дает свои результаты, - говорит кубинец. В прошлом году, например, фабрика выпустила чуть более 42 миллионов литров рома.

О том, что именно могла бы Havana Club покупать дешевле и быстрее, будь у нее возможность вести бизнес с компаниями из США, становится понятно в цехе по розливу рома. Мало того, что все автоматизированные установки здесь импортные, так из-за границы поставляются и все бутылки, пробки, этикетки и упаковки. 100%-кубинское здесь только то, ради чего такой большой завод был построен - содержимое.

Вальдес тут же добавляет, что в целом компания полностью готова и к выходу на американский рынок - конкуренции в Havana Club не боятся. Хотя, безусловно, перспективы открытия рынка США для кубинского рома крайне маловероятны.

А вот российский рынок является одним из абсолютных приоритетов для Havana Club.

- Мы последовательно налаживаем поставки в Россию. Это один из наших приоритетов, ведь российский рынок, по нашим оценкам, обладает высоким потенциалом. В первую очередь, мы привозим в Россию трех и семилетний ром, спрос на них самый высокий. Например, трехлетний ром пользуется высокой популярностью при производстве коктейлей. Учитывая постоянный рост числа коктейльных баров в России, такого рома у нас покупают все больше, - рассказывает Вальдес. Кубинец говорит и о планах по дальнейшему увеличению поставок кубинского рома в Россию.

Когда видишь, с каким энтузиазмом и интересом кубинцы даже на крупной фабрике, производящей ром в промышленных масштабах, относятся к этому напитку, понимаешь, что для Острова Свободы ром - это не столько алкогольный напиток, сколько неотъемлемая часть кубинской культуры и истории, сохранению которой уделяется пристальное внимание. Даже современное производство рома на Кубе позволяет использовать наряду с высокотехнологичными процессами весьма традиционные методы.

В целом же для Острова Свободы экспорт высококлассного рома продолжает оставаться значимой статьей валютных поступлений. Лишить Кубу этих доходов пока оказалась не способна даже пресловутая американская блокада. Ведь спрос на кубинский ром во всем мире продолжает расти, несмотря на все новые ограничения, придумываемые Вашингтоном.