В индийском Мумбае власти начали интересный эксперимент по борьбе с шумом на улицах. Как известно, на индийских дорогах стоит постоянный шум, так как водители любой маневр сопровождают звуковым сигналом. Это касается и ожидания на светофорах - чем меньше времени остается до зеленого сигнала, тем активнее люди жмут на клаксон, поторапливая нерасторопное устройство.

Чтобы отучить сигналить, полиция Мумбая в порядке эксперимента установила на пяти самых загруженных перекрестках так называемый светофор наказания. Рядом поставили измерители шума, и как только уровень громкости превышает 85 децибел (шум свыше этого уровня признан медиками вредным для здоровья), светофор тут же переключается на новый отсчет времени ожидания. Допустим, на табло было пять секунд до зеленого света, а после того, как все загудели, снова стало 99 секунд. "Наши мумбаикары (так называют мумбайских водителей. - "РГ"), которые привыкли сигналить без конца, должны усвоить таким тяжелым способом, что постоянно жать на клаксон не выход", - отметил глава дорожной полиции мегаполиса Мадхукар Пандеи.

О такой инициативе мумбайская полиция рассказала в своем Twitter. Начинание вызвало массовое одобрение со стороны читателей. Многие из них, как выяснилось, призывают и к более жестким мерам, например, штрафовать за каждый звук сигнала. С другой стороны, некоторые называют эту меру бессмысленной, потому что "очень много водителей не умеют пользоваться ни поворотниками, ни как-то еще обозначать свои намерения, а могут только дудеть".