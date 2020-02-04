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Текст:   Ирина Жандарова 
22:12 04.02.2020
Российская газета - Неделя № 24(8078)

Пропуск в ипотеку

Какие квартиры раскупят семьи за счет маткапитала

Расширение программы материнского капитала (он будет выдаваться за первого ребенка) повысит спрос на жилье, но неравномерно. Максимально новые выплаты повлияют на рынки недвижимости регионов с невысокими ценами на квартиры.
Семейных покупателей недвижимости станет больше. Фото: Сергей Михеев/ РГ Семейных покупателей недвижимости станет больше. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Семейных покупателей недвижимости станет больше. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Так, для московского рынка выплата в 466 тысяч рублей на первого ребенка слишком маленькая, чтобы стимулировать принятие решения о покупке. При стоимости квадратного метра 202 тысячи рублей в столице, по данным "Авито Недвижимость", за маткапитал на первого ребенка можно купить два с лишним метра. В Санкт-Петербурге маткапитал обеспечит прибавку в четыре с лишним квадратных метра к площади квартиры. Цены на квартиры в этих регионах росли стремительно. Если в целом по стране жилье прибавило за полгода 5,4%, то в Москве - 22%, в Санкт-Петербурге - почти 30%.

Фото: iStock
Нотариусы объяснили, как оформлять жилье с маткапиталом

В ряде регионов маткапитал позволит прибавить квартире целую комнату. К примеру, в Челябинской области, где квадратный метр стоит 32,6 тысячи рублей, использование маткапитала увеличит площадь квартиры на 14,2 квадратного метра. В Воронежской, Самарской и Ростовской областях, Чувашии маткапитал поможет увеличить площадь квартиры на 10-12 квадратных метров. В этих регионах эксперты прогнозируют высокий спрос на просторные квартиры. "Молодые семьи, которые выбирают квартиру с прицелом на пополнение, как правило, смотрят минимум на двухкомнатные квартиры", - говорит Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101". Особенно маткапитал за первого ребенка повысит спрос на двушки и трешки в регионах, где хорошую семейную квартиру можно купить за 2,5-3 млн рублей.

Маткапитал решает проблему первоначального взноса, который так сложно скопить многим заемщикам с маленькими детьми, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Кроме того, выплата может сместить момент покупки жилья. Супруги реже будут приобретать недвижимость до рождения ребенка и чаще - после расширения семьи. Но для банков заемщики с маленькими детьми - самая финансово уязвимая категория, и маткапитал не станет автоматическим пропуском семьи на рынок ипотеки, говорит Литинецкая. Самыми интересными заемщиками для банка станут семьи, в которых уже оба родителя работают.

Сегодня вполне реально получить ипотечный кредит на стандартных условиях по ставке 8%. Если при этом использовать маткапитал за первого ребенка для досрочного погашения ипотеки, то ежемесячный платеж будет ниже на 30% по сравнению с тем, что было еще полгода назад, говорит Цветов.

Кстати

Сложности доли

Фото: iStock
Названы регионы с самой дорогой арендой квартир

При использовании материнского капитала обязательно выделение долей детям. Когда вы решите продать квартиру с детскими долями, на это потребуется разрешение органов опеки. Увы, единой практики для таких случаев нет. Одни чиновники требуют, чтобы равнозначные доли были выделены детям в другой недвижимости, другие разрешают положить деньги в банк.

Кроме того, органы опеки могут посчитать ухудшением жилищных условий несовершеннолетних выбор квартиры, где прописано больше граждан, чем в прежней, покупку квартиры в ипотеку, переезд в деревню из города.

Доли всех членов семьи не обязательно должны быть равными. Доли детей могут быть меньше родительских, что упростит сделку.

О чем нужно помнить

Вычет придется вернуть

С маткапитала нельзя вернуть налоговый вычет. Если семья сразу покупает квартиру с его использованием, проблемы не возникает. Вычет начисляется с суммы покупки за исключением "детских" денег.

А вот если в семье родился ребенок и родители внесли маткапитал на погашение ипотеки, то вычет могут попросить вернуть.

Это касается квартир, купленных в ипотеку примерно за 2 миллиона рублей. Налоговый вычет возвращается в размере 13% от 2 миллионов рублей, то есть максимальная выплата оставляет 260 тысяч рублей. Ситуация для семьи довольно неприятная. Ведь вернуть придется чуть больше 60 тысяч рублей при использовании материнского капитала на первого ребенка и 80 тысяч рублей - на второго.

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