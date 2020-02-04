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04.02.2020 11:58
Рубрика: Общество

Какую опасность для россиян представляет бокал вина за ужином

Текст: Николай Грищенко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Жителям России следует относиться с большой осторожностью к традиции европейских жителей Средиземноморья выпивать бокал вина за ужином. Так как для населения южной Европы это обычная формула употребления алкоголя, а для россиян - путь к алкоголизму.

Фото: iStock
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Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил радио Sputnik, что при употреблении красного или белого вина следует учитывать: в Средиземноморье иной климат, нежели в России. Жара способствует тому, что выведение алкоголя из организма человека происходит гораздо быстрее. Кроме того, тысячелетняя традиция употребление вина могла привести к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран.

"Они более устойчивы к вину, но если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые", - заявил нарколог.

Опасность заключается в том, что может развиться привыкание к алкоголю, и при этом человек будет считать себя абсолютно здоровым. Врач отметил, что маркер злоупотребления вином для каждого индивидуален. Главное же воздействие, которое спиртное оказывает на организм, - токсическое, безопасной для организма дозы алкоголя не существует.

"Один бокал вина каждый день у женщин уже может показать злоупотребление алкоголем. У некоторых мужчин тоже", - объяснил Евгений Брюн.

Общество Здоровье Алкоголь и табак Проблема алкоголизма

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