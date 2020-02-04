Китайские ученые рассказали, кому в первую очередь угрожает коронавирус

Медики КНР при поддержке Национальной ключевой программы исследований и разработок Китая провели исследование пациентов, заболевших коронавирусом 2019-nCoV, чтобы выявить наиболее распространенные симптомы болезни и группы риска. Результаты были опубликованы в ведущем медицинском журнале Lancet.

Исследование, в котором приняли участие 99 больных коронавирусом, проводились в больнице Цзиньинтань в Ухане с 1 по 25 января 2020 года.

У 49 заболевших в анамнезе был уханьский рынок морепродуктов, с которого началось, как считается, распространение вируса. Средний возраст больных 55,5 года, при этом у 51% пациентов зафиксированы хронические заболевания. Среди заболевших больше мужчин, чем женщин (67 против 32).

Как считают авторы исследования, вирус с большей вероятностью затронет в первую очередь пожилых мужчин, уже имеющих различные заболевания. Им угрожают тяжелые и смертельные респираторные заболевания, в первую очередь острый респираторный дистресс-синдром, тяжелое воспалительное поражение легких.

Что касается проявлений заболевания у пациентов больницы Цзиньинтань, то клинические проявления лихорадки наблюдались у 82%, кашель - у 81%, одышка - у 31%, мышечные боли - у 11%, спутанность сознания - у 9%. Другие симптомы, такие как головная боль, боль в горле, ринорея (обильные слизистые выделения из носа), боль в груди, диарея и тошнота, у менее чем 9% больных.

Медики подчеркивают, что выводы базируются на основании изучения достаточно небольшой выборки и требуют дальнейшего подтверждения.