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04.02.2020 14:30
Рубрика: Власть

Клишас: Обсуждение поправок по местному самоуправлению займет неделю

Текст: Галина Мисливская
Рабочая группа по изменениям в Конституцию планирует в течение недели сформулировать предложения, касающиеся местного самоуправления, рассказал журналистам ее сопредседатель Андрей Клишас.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ходе обсуждения темы на заседании рабочей группы во вторник прозвучало немало предложений, которые предстоит обобщить и сформулировать в виде поправок в Основной закон.

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"Я думаю, через неделю", - сказал Клишас, отвечая на вопрос о сроках завершения обсуждения поправок в сфере организации местной власти.

Так, например, в тематической подгруппе считают, что органы государственной власти должны иметь право участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от нее должностных лиц местного самоуправления", рассказал модератор подгруппы Сергей Бебенин.

Фото: РИА Новости
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Президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская подчеркнула, что ключевой идеей поправок должен стать тезис о том, что "функции публичных органов власти должны реализовываться на максимально приближенном к населению уровне". А глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил дополнить положения о полномочиях органов местного самоуправления пунктом об обеспечении доступности медицинской помощи. "Дело в том, что сегодня местное самоуправление абсолютно отстранено от здравоохранения, это никуда не годится. Огромное число недостатков, которые сегодня есть, связано с местным самоуправлением", - пояснил он.

Андрей Клишас согласился с предложениями Рошаля и Альшанской, отметив, что именно местное самоуправление как наиболее приближенный к населению уровень власти должен решать эти задачи. "Но необходимо, чтобы местное самоуправление было должным образом экономически обеспечено, было в состоянии выполнять эти функции", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Изменения в Конституцию РФ

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