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04.02.2020 20:05
Рубрика: В мире

КНДР прекратила транспортное сообщение с внешним миром из-за коронавируса

Текст: Олег Кирьянов

Власти КНДР приняли решение о де-факто полной изоляции страны, прекратив регулярное пассажирское сообщение с Китаем и Россией. Высока вероятность, что такое же решение принято по поводу отправки грузов в другие страны, включая КНР и РФ, а также ввоза товаров из-за рубежа. Таким образом официальный Пхеньян намерен защититься от возможного распространения коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
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Как сообщили российские и китайские источники, ссылаясь на соответствующее уведомление со стороны властей КНДР, с 3 февраля полностью прекращено железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Китаем, а также КНДР и Россией. Между РФ и Северной Кореей железнодорожное сообщение осуществлялось до сих пор по маршрутам Уссурийск - Туманган, Москва - Туманган, Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян. Часть составов пересекала границу в районе Хасан (РФ) - Туманган (КНДР), а часть следовала через китайскую территорию, заходя затем в Северную Корею через переход Даньдун (КНР) - Синыйджу (КНДР). Также полностью приостановлено сообщение между Китаем и КНДР по всем маршрутам.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Учитывая, что КНДР имеет сухопутную границу только с РФ, КНР и Южной Кореей, при том, что граница с южанами полностью была перекрыта из-за противостояния Пхеньяна и Сеула, то Россия и Китая были до сих единственными двумя реально возможными направлениями для движения поездов. Таким образом теперь КНДР оказалась полностью в добровольной изоляции.

Точно такая же судьба постигла авиамаршруты, которые связывали КНДР с зарубежьем, то есть опять же с Китаем и Россией. Рейсы на Китай были отменены ранее. Несколько дней назад было прекращено движение по маршруту Пхеньян - Владивосток, где дважды в неделю летал борт северокорейской авиакомпании Air Koryo. То есть связь КНДР с внешним миром прервана и по воздуху.

По словам источников, меры эти временные, но о сроках их действия ничего не говорится. Власти КНДР отметили, что прекращение железнодорожного и авиационного сообщения продлится "до особого распоряжения".

Фото: Tyg728 / wikimedia.org
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Открытым остается вопрос в отношении движения грузов из Китая и России в КНДР, а также поставок по морю. Высока вероятность, что и здесь Пхеньян пошел на прекращение контактов.

Официальный Пхеньян не делает никакой тайны из произошедшего, поясняя, что страна изолирована в связи желанием не допустить проникновения нового вида коронавируса в КНДР. Вспышка "уханьской пневномнии" зарегистрирована в соседнем с Северной Кореей Китае. Отметим, что это не первый случай, когда Пхеньян идет на полную изоляцию страны при вспышке каких-то инфекций, которые получают распространение по планете. В частности, схожие меры были введены в 2013 году во время распространения вируса Эболы.

В мире Восточная Азия Северная Корея Распространение нового коронавируса

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