Коллекторам могут разрешить анонимность

Идентификаторы сотрудникам будут присваивать работодатели, они также будут обязаны обеспечить соответствие кода и конкретного работника. Сегодня коллектор обязан прежде всего назвать свои имя, фамилию, отчество, то есть представиться по полной форме.

Как пояснил журналистам председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков, возможность заменить Ф.И.О. на имя и идентификатор - это предложение рынка. По его словам, коллекторы опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров.

С другой стороны, агрессия клиентов зачастую является ответной реакцией на поведение самих коллекторов, прославившихся хамством и грязными методами.