В Афинах раскопали "колодец проклятий" для связи с загробным миром

В Греции немецкие археологи обнаружили более 30 свинцовых табличек с выгравированными на них проклятиями, которые находились на дне 2500-летнего колодца в Афинах и были предназначены для богов загробного мира.

Об открытии рассказывает Haaretz. Колодец с проклятиями был обнаружен в 2016 году, и с тех пор археологи его изучают. Объект расположен в районе Керамейкоса, главного кладбища древних Афин. Маленькие свинцовые таблички делают его уникальным. На них выгравированы призывы к богам подземного мира с просьбами причинить вред конкретным людям.

"Человек, который заказывал такое проклятие, никогда не упоминается в тексте по имени, упоминается только имя того, на кого должно пасть это проклятие", - говорит руководитель раскопок доктор Ютта Строшек.

Археологам известны и другие подобные ритуальные артефакты. Однако все они ранее были обнаружены в могилах. По мнению исследователей, колодец для этих целей начали использовать после введения в Афинах официального запрета на помещение проклятий в захоронения.

Возраст найденных табличек составляет около 2300 лет, а сам колодец гораздо старше. Интересно, что он всегда был на виду - раскопки в Керамейкосе ведутся уже на протяжении столетия, однако до последнего времени ему не придавали большого значения.

И напрасно, поскольку в колодце был собран богатый археологический материал. Так, исследователи обнаружили сосуды для питья и для смешивания вина, глиняные лампы, кухонные горшки и горшки с широким горлышком, которыми черпали воду, различные деревянные артефакты, включая шкатулку для безделушек, гончарный скребок и шкив, множество бронзовых монет и органические остатки.

Однако главной находкой стали все-таки древние проклятья. Судя по трудам Цицерона, закон о захоронениях, запрещавший помещение проклятий в могилы, принял Деметрий Фалеронский, правивший Афинами в 317-307 гг. до н.э. Он же ввел новую должность - в городе появился смотритель, надзиравший за соблюдением этого закона.

Вероятно, тогда и родилась новая практика - таблички с проклятиями начали бросать в колодцы. Основной целью было доставить послание в загробный мир. Кстати, глубина раскопанного колодца составляет десять метров. Вода в жизни древних греков имела сакральное значение. Так, питьевая вода была священной, ее защищали нимфы.

Чтобы умилостивить их, в воду бросали подношения, например, миниатюрные сосуды с благовониями. Это доказывало, что у людей имеется прямой доступ к подземному миру. Видимо, это верование сыграло свою роль в появлении новой практики - древние искренне верили, что если бросить проклятие в колодец, то оно сбудется.

Ученые определили четыре основных типа афинских проклятий. Такой заказ, к примеру, делали, чтобы выиграть у оппонента судебный процесс, чтобы разрешить в свою пользу деловой спор и чтобы выиграть спортивные состязания. Также проклятия насылали из-за любви и ненависти.

К слову, существовала даже профессия. Проклятия заказывали профессиональным писцам, которые, как считалось, обладали сверхъестественными способностями и досконально знали все необходимые процедуры и заклинания.

Законченная табличка с проклятием складывалась и прокалывалась железным гвоздем. В случае с захоронениями такие таблички иногда прибивалась гвоздями к деревянному гробу покойного.