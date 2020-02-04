Новости

В Прикамье в заброшенном морге нашли медкарты умерших людей 11:36
Жителя Урала будут судить за заражение супруги ВИЧ-инфекцией 11:30
Контроль на внутренних рейсах усилят из-за коронавируса 11:30
Видео: выталкивали грузовик из кювета, но в итоге перевернули его 11:30
В День России в Москве будут работать два ЗАГСа 11:27
В Приморье разработали программу для диагностики коронавируса 11:24
"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории 11:17
Олимпийский чемпион по хоккею Скворцов умер на 66-м году жизни 11:16
Удар "Солнцепеков" по укреплениям сняли на видео в Ленобласти 11:16
Под Челябинском обнаружили бесхозный склад разбитых ртутных ламп 11:11
В Пермском крае обрушился потолок в жилом доме 11:09
Эксперт оценил 50-процентую скидку на оплату штрафов КоАП 11:03
Назначен новый глава Мининформа Крыма 10:56
УАЗ выпустил оранжевую "Буханку" за 1 млн рублей 10:52
Космические спасатели встретят экипаж "Союза" казахстанскими яблоками 10:50
Жительницу Поморья заподозрили в убийстве мужа за критику блюда 10:48
В кубанском Горячем Ключе из-за подтоплений введен режим ЧС 10:43
На Ямале завели дело против пилота, посадившего вертолет на дорогу 10:34
Подростки под Воронежем устроили прыжки над Вечным огнем 10:30
Рубль начал торги с укрепления на фоне дорожающей нефти 10:29
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила 10:29
Видео: В английском зоопарке родились хамелеоны размером с фалангу 10:24
На севере Приамурья произошло землетрясение 10:09
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем 10:08
Skoda пригрозила Hyundai Creta и Kia Seltos новым кроссовером 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 11:30
Рубрика: Общество

Контроль на внутренних рейсах усилят из-за коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

Темой заседания комитета Госдумы по охране здоровья стали меры, предпринимаемые против распространения коронавируса в РФ. На вопросы депутатов ответили представители Роспотребнадзора и Минздрава. В частности, стало известно об усилении контроля на внутренних рейсах.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
РФ готовится к возможному массовому распространению коронавируса

Напомним, что въезд в Россию граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ уже был временно ограничен.

Как заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, есть потребность в усилении контроля и на внутренних рейсах.

Он также рассказал о динамике распространения коронавируса. Число заболевших граждан Китая за сутки снизилось, но все еще остается высоким. "Мы наблюдаем снижение темпов прироста… Но 3 тыс. 233 случая за сутки - это все равно большая цифра", - отметил Смоленский.

Отвечая на вопросы, он заявил, что коронавирус не имеет расовой избирательности.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой со своей стороны отметил, что развитие коронавируса в стране не прогнозируется, однако Минздрав, тем не менее, готовится к возможной массовой инфекции.

Фото: REUTERS
Эпидемиолог: Нет доказательств искусственного происхождения коронавируса

По его словам, в России на данный момент имеется как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса, в том числе лекарств и масок.

Главный упор при подготовке делается на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти.

- Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии, - сообщил Краевой. Для того, чтобы справится с этой бедой, в настоящий момент из резервного фонда выделено порядка 1,2 млрд рублей, добавил замминистра. Они пойдут на приобретение препаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Названы регионы, возглавившие рейтинг по неуплате кредитов
Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
В США официально стартовала предвыборная президентская кампания
Украинский экономист счел ситуацию с бюджетом худшей в истории
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года