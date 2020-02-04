Контроль на внутренних рейсах усилят из-за коронавируса

Темой заседания комитета Госдумы по охране здоровья стали меры, предпринимаемые против распространения коронавируса в РФ. На вопросы депутатов ответили представители Роспотребнадзора и Минздрава. В частности, стало известно об усилении контроля на внутренних рейсах.

Напомним, что въезд в Россию граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ уже был временно ограничен.

Как заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, есть потребность в усилении контроля и на внутренних рейсах.

Он также рассказал о динамике распространения коронавируса. Число заболевших граждан Китая за сутки снизилось, но все еще остается высоким. "Мы наблюдаем снижение темпов прироста… Но 3 тыс. 233 случая за сутки - это все равно большая цифра", - отметил Смоленский.

Отвечая на вопросы, он заявил, что коронавирус не имеет расовой избирательности.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой со своей стороны отметил, что развитие коронавируса в стране не прогнозируется, однако Минздрав, тем не менее, готовится к возможной массовой инфекции.

По его словам, в России на данный момент имеется как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса, в том числе лекарств и масок.

Главный упор при подготовке делается на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти.

- Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии, - сообщил Краевой. Для того, чтобы справится с этой бедой, в настоящий момент из резервного фонда выделено порядка 1,2 млрд рублей, добавил замминистра. Они пойдут на приобретение препаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких.