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04.02.2020 19:34
Рубрика: Общество

Во Франции отыскали 1000-летнюю королевскую резиденцию

Текст: Денис Передельский
Фото: Alain Henton / INRAP Фото: Alain Henton / INRAP
Фото: Alain Henton / INRAP

Во Франции специалисты из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок на территории древнего аббатства в коммуне Сен-Аман обнаружили остатки королевской резиденции времен Роберта Благочестивого и руины древней стекольной мастерской.

Краткий отчет о результатах раскопок приведен на сайте INRAP. Работы были проведены на севере страны, где в 639 году было заложено аббатство. Археологи раскопали несколько культурных слоев, в которых были найдены весьма впечатляющие артефакты.

Фото: Dr Magdalena Laptas / PCMA
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Одной из самых важных находок стали остатки мощных каменных зданий, которые были построены в конце X века. Эти сооружения сменили не менее мощные, но деревянные конструкции, созданные веком ранее. Исследователи считают, что им удалось найти остатки королевской резиденции.

Вероятно, это была обитель Сусанны Розалии Итальянской - вдовы графа Фландрии Арнульфа II (961/962 - 987 гг.) Известно, что через год после похорон мужа Розалия вышла замуж за короля Франции Роберта II Благочестивого (972 - 1031 гг.) Впрочем, супруги прожили вместе всего четыре года.

Розалия известна тем, что она была старше своего царского жениха на 12, а по некоторым данным и на 20 лет, и что она впервые вышла замуж еще до рождения своего второго мужа. Это был политический союз, так как Роберт стал отчимом малолетнего графа Фландрии Бодуэна IV, кроме того, приданным Розалии были Монтре и Понтье.

Из исторических источников известно, что Розалия жаловалась на холодность и равнодушие мужа, который, по слухам, ходившим в то время, хранил целомудрие. Известно также, что уже спустя год после заключения брака Роберт отослал от себя жену.

В исторических источниках упоминается, что специально для нее при аббатстве была построена резиденция, в которой Розалия проживала в 991 и 992 годах. Возможно, именно ее остатки и раскопали французские археологи.

Фото: Dr. Jutta Stroszeck / German Archaeological Institute
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Другой примечательной находкой стали остатки древней стекольной мастерской. Археологи нашли несколько кустарных печей, а также большое количество стекла - одного осадка, оставшегося после просеивания, найдено около 1,2 тонны.

Было обнаружено несколько сотен стеклянных изделий, сосудов и светильников, и стеклянных "капель" - отходов производства. Площадь мастерской составляла минимум 70 квадратных метров, но некоторые данные указывают на то, что она могла достигать 200 "квадратов".

Раскопки показали, что участок, на котором расположена мастерская, использовался ремесленниками примерно с VIII века. Радиоуглеродная датировка подтвердила, что стекольный цех начал работать во второй половине VIII века или в начале IX века.

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