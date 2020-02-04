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04.02.2020 11:30
Рубрика: В мире

Косачев: Нельзя исключить попытки третьих сторон взорвать ситуацию в Сирии

Журналисты спрашивают, что происходит в сирийском Идлибе.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сразу признаюсь, что всей полноты картины происходящего в этом ключевом на сегодня районе Сирии пока нет.

Оценки звучат довольно противоречивые. Анкара говорит о том, что ее военные в идлибской зоне деэскалации попали под огонь сирийской армии, хотя ее заранее уведомили об их дислокации. По данным же нашего Минобороны, подразделения турецких войск в ночь со 2 на 3 февраля совершали передвижения внутри зоны деэскалации без уведомления, и попали под сирийский огонь в рамках операции против террористов.

При этом отличаются и версии описания турецкой реакции на гибель своих военных: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что солдаты поразили как минимум 40 объектов сирийской армии и "нейтрализовали 30-35 сирийцев". А турецкий министр обороны говорил об ударах по 54 объектам и "нейтрализации" 76 сирийских военнослужащих. Однако по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии "самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано".

Фото: REUTERS
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Так что единственное, о чем можно говорить со всей уверенностью - происходит серьезное испытание на прочность существующих российско-турецких договоренностей о зонах деэскалации и о совместном патрулировании на севере Сирии.

Очевидно, что турецкая сторона в последнее время резко наращивает свое военное присутствие в идлибской зоне десэкалации, чтобы не допустить дальнейшего продвижения сирийских войск. Поэтому же звучат предупреждения и в адрес России. А если для полноты картины вспомнить, что в наш Центр поступили данные о готовящейся в этом районе провокации с использованием отравляющих веществ с участием все тех же "Белых касок" при поддержке террористов "Хайат Тахрир аш-Шам", то нельзя исключить попытки третьих сторон искусственно взорвать ситуацию, в том числе с целью обострения конфликта между сирийской и турецкой сторонами.

Все это, конечно же, очень тревожно, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Очень важен контакт между российскими и турецкими военными во избежание очередных инцидентов, способных поставить под вопрос достигнутые осенью прошлого года важнейшие договоренности. Очень важны контакты на уровне министров иностранных дел, они тоже идут. А ответственность за сохранение договоренностей, как и ранее - на президентах двух стран. И они, уверен, и далее будут работать согласованно, ответственно, результативно и без эмоций. Альтернатив этому, если не брать во внимание отвлекающие маневры третьих стран, просто нет.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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