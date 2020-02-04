Матвиенко: Дух Ялтинской конференции жив, несмотря на попытки ревизии ее итогов

Глава СФ напомнила, что за три месяца до окончания Второй мировой войны Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль договорились о тех принципах мироустройства, которым человечество следует до сих пор. Лидеры ведущих стран-лидеров антигитлеровской коалиции "продемонстрировали единство в понимании того, что мир, безопасность народов неизмеримо выше амбиций, идейных разногласий и интересов отдельных государств".

"Вот в этой способности подняться над разногласиями, договориться во имя главной цели - окончательное уничтожение фашизма и нацизма, установление прочного мира и безопасности на планете для всех стран и народов - я вижу ценнейшую составляющую наследия Ялтинской конференции", - отметила Валентина Матвиенко, добавив, что это убедительный пример для нынешних поколений политиков, "немалая часть которых не проявляет готовности к открытому равноправному диалогу, поиску взаимоприемлемых договоренностей".

"Во многом благодаря Ялтинской конференции человечество уже три четверти века не знает масштабных вооруженных конфликтов - пресловутых "больших войн", избегает ядерной войны", - уверена глава Совфеда.

В коммюнике Ялтинской конференции, напомнила она, говорится, что только в условиях роста сотрудничества и взаимопонимания между тремя странами и всеми миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление человечества - прочный и длительный мир. "Сегодня эта мысль не менее актуальна, чем 75 лет назад", - считает Матвиенко.

Несмотря на то, что за прошедшие годы было много попыток ревизии решений Ялтинского саммита, "дух Ялты жив, и его возрождением человечество обязано России". "Под духом Ялты я и имею в виду, прежде всего, многополярный мир, позволяющий всем странам на деле становиться субъектами политического процесса, выстраивать друг с другом равноправные, взаимовыгодные отношения, договариваться на основе самостоятельно определяемых национальных интересов", - пояснила спикер. Она уверена, что суверенная, сильная, самодостаточная Россия, какой мы видим ее сегодня, - обязательное условие такого мироустройства".

Валентина Матвиенко считает очень своевременным предложение президента России Владимира Путина провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Нынешние политики, уверена глава СФ, должны взять на вооружение опыт предшественников, которые 75 лет смогли при наличии серьезных противоречий прийти к соглашениям, проникнутым духом единства и общими интересами.

"Сегодня, когда на планете накоплен огромный арсенал ядерного оружия и средств его доставки, это особенно важно. Уберечь мир от опасности возникновения конфликта, губительного для всего человечества, могут только открытый, честный, равноправный диалог, только понимание неизбежности и безальтернативности политического урегулирования любых имеющихся проблем и разногласий, достижения мирных договоренностей", - заявила Валентина Матвиенко.

"Именно такой курс проводит наша страна. И он находит все больший отклик в международном сообществе", - заключила она.