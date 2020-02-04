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04.02.2020 16:14
Рубрика: Власть

Матвиенко: Вспышка коронавируса приведет к тяжелым последствиям для мировой экономики

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вспышка коронавируса в Китае будет иметь тяжелые последствия для мировой экономики. Такое мнение она высказала во вторник на совещании в правительстве Брянской области.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Вот сейчас в Китае такая беда случилась, последствия очень тяжелые будут для мировой экономики. Это минимум 1% падения мировой экономики, по оценке экспертов", - приводит ее слова ТАСС.

Матвиенко выразила сожаление в связи с убытками, которые терпят китайские партнеры из-за эпидемии. "Там будут серьезные экономические последствия, они отразятся и на нас, уже цена на нефть падает, потому что потребление Китаем нефти существенно снижается. Никто не может сказать, когда этот процесс остановится", - добавила глава Совфеда.

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