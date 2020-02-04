МЧС, минприроды и Рослесхоз объединяют усилия перед началом нового пожароопасного сезона. В частности, возможно уже этим летом десантников-пожарных Рослесхоза в труднодоступные места будет доставлять авиация МЧС России.

По крайней мере такие договоренности уже достигнуты в рамках созданной межведомственной рабочей группы минприроды и МЧС. Ранее привлекать авиационную группировку МЧС России к доставке пожарных-десантников Авиалесоохраны к местам возгораний мешало лесное законодательство. Согласно действующему Лесному кодексу силы МЧС могут подключаться к тушению лесных пожаров только, если огонь угрожает населенным пунктам. Иначе спасателей могли бы привлечь за нецелевое расходование средств вплоть до уголовной ответственности.

Разделить зоны ответственности за тушение пожаров в лесу было плохой идеей, и все это давно поняли, но сделать ничего не могли. Теперь же, видимо, договоренности достигнуты и с надзорными инстанциями.

Кроме того, все заинтересованные ведомства договорились о проведении совместных проверок готовности к предстоящему пожароопасному сезону. Подготовлены и изменения в Правила тушения. Как сообщили в пресс-службе Рослесхоза, предлагается исключить необслуживаемые зоны и все ошибочно включенные в них территории. Это тоже большая проблема, которая связана с разделением зон ответственности за лес, в котором есть труднодоступные территории , которые никто никогда не тушил.

Решить эту проблему предлагается путем передачи полномочий по проведению всех видов лесоустроительных работ на федеральный уровень. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в правительство Российской Федерации.