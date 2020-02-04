Мемориал в Маутхаузене дополнят информацией о советских героях

2 февраля в мемориальном комплексе "Концлагерь Маутхаузен" прошла траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине легендарного восстания и побега советских военнопленных.

В ночь с 2 на 3 февраля 1945-го почти полтысячи советских воинов совершили побег из 20-го блока, который был прозван "блоком смерти". Узники, использовав огнетушители, камни, деревянные колодки обуви, убили часовых на вышках, преодолели 3,5-метровую стену, ров с водой, колючую проволоку и разбежались по окрестностям лагеря.

Однако почти все были в итоге найдены, схвачены и расстреляны. Выжить удалось единицам.

Но сейчас информация о восстании в том самом 20-м блоке отсутствует и на схеме лагеря, которую видят посетители, и в информационных буклетах.

- Этот блок находится в стороне и на указателях, которые ведут к нему, информация о восстании тоже отсутствует. Только очень внимательный зритель найдет этот текст и в постоянной экспозиции, - сказал Илья Васильев - глава Фонда Александра Печерского (назван в честь организатора побега из другого лагеря смерти - Собибор).

Васильев отметил: нельзя забывать, что восстание узников 20-го блока - один из самых важных моментов в истории, учитывая, что Маутхаузен относился к третьей категории лагерей, предназначенных для особо опасных "преступников" без надежды на "исправление",

Васильев передал это пожелание директору мемориала госпоже Глюкс, которую поблагодарил за возможность провести церемонию памяти в Маутхаузене.

"Родина" готовит репортаж к 75-летию освобождения узников Маутхаузена.