Министерство юстиции России разъяснило важные детали предлагаемых новаций в системе взыскания долгов.

Планируется прописать правила диалога с должниками роботов-коллекторов. А живые коллекторы могут получить возможность не представляться человеку по полной форме (фамилия-имя-отчество), достаточно будет назвать только имя. Но при этом надо будет называть еще свой идентификационный код. Сейчас министерство юстиции разрабатывает законопроект, реформирующий систему взыскания долгов.

Напомним, несколько лет назад был принят закон, регламентирующий процедуру взыскания долгов. А надзор за коллекторами был поручен Федеральной службе судебных приставов. После начала действия новых правил многое изменилось в лучшую сторону. Тем не менее некоторые проблемы не решены. Поэтому необходимо принять еще кое-какие меры.

Сотрудник коллекторского агентства получит возможность назвать только имя и свой служебный код

Например, сейчас активно внедряются информационные технологии, и некоторые фирмы подключают к диалогу с должниками искусственный интеллект. Но даже на роботов должны распространяться правила. Согласно законопроекту использование автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора) относится к непосредственному способу взаимодействия с должником, подчеркивают в минюсте.

Это значит, что на роботов будут распространяться ограничения по числу звонков. Не сможет искусственный интеллект и будить человека по ночам. Что нельзя живому коллектору, нельзя и роботу.

"В начале каждого случая взаимодействия по инициативе кредитора или агента кредитора с использованием автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора) должнику должны быть сообщены: имя и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора), осуществляющего взаимодействие, присвоенные кредитором или агентом кредитора, фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также агента кредитора, поясняют в ведомстве.

Иными словами, должник должен точно понять, кто именно стоит за роботом.

По оценкам минюста, сегодня возвратом просроченной задолженности занимаются более 43 тысяч организаций. Из них только 300 - профессиональные коллекторские организации. Еще 1900 - микрофинансовые фирмы, прославившиеся грубыми методами.