Новости

Трамп предложил демократам обвинить РФ в конфузе на голосовании в Айове 20:42
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян 20:39
Технический сбой на съезде демократов в Айове связали с окружением Клинтон 20:33
В Крыму из-за обвала закрыли дорогу на гору Ай-Петри 20:29
В затопленном Горячем Ключе организовали лодочное сообщение 20:20
США и Южная Корея могут провести военные маневры в Калифорнии 20:07
КНДР прекратила транспортное сообщение с внешним миром из-за коронавируса 20:05
В Петербурге установили место захоронения Хармса 20:02
Опровергнута информация, что Россию на "Евровидении" представит Панайотов 19:57
В Калуге учитель повалил ученика на пол, пытаясь выгнать его с урока 19:51
В Помпеях предположительно нашли останки Плиния Старшего 19:44
В Англии раскопали загадочную могилу с 42 связанными скелетами 19:39
Таинственный египетский артефакт всплыл у берегов Израиля 19:37
Во Франции отыскали 1000-летнюю королевскую резиденцию 19:34
Анна Попова: Эвакуируемые из Уханя граждане прошли карантин в Китае 19:18
Пикап Hyundai на базе нового Tucson проходит испытания морозом и снегом 19:09
Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы 18:40
Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая 18:36
Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве 18:35
На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны 18:35
Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой 18:31
Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету 18:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре 18:18
Министр промполитики Крыма отправлен в отставку 18:18
Путин обещал гражданство иностранным ученым 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 19:18
Рубрика: Власть

Взыщут на автомате

Минюст предлагает прописать правила для роботов-коллекторов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Министерство юстиции России разъяснило важные детали предлагаемых новаций в системе взыскания долгов.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Планируется прописать правила диалога с должниками роботов-коллекторов. А живые коллекторы могут получить возможность не представляться человеку по полной форме (фамилия-имя-отчество), достаточно будет назвать только имя. Но при этом надо будет называть еще свой идентификационный код. Сейчас министерство юстиции разрабатывает законопроект, реформирующий систему взыскания долгов.

Напомним, несколько лет назад был принят закон, регламентирующий процедуру взыскания долгов. А надзор за коллекторами был поручен Федеральной службе судебных приставов. После начала действия новых правил многое изменилось в лучшую сторону. Тем не менее некоторые проблемы не решены. Поэтому необходимо принять еще кое-какие меры.

Сотрудник коллекторского агентства получит возможность назвать только имя и свой служебный код

Например, сейчас активно внедряются информационные технологии, и некоторые фирмы подключают к диалогу с должниками искусственный интеллект. Но даже на роботов должны распространяться правила. Согласно законопроекту использование автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора) относится к непосредственному способу взаимодействия с должником, подчеркивают в минюсте.

Фото: Сергей Михеев
Обсуждается вопрос о допуске коллекторов к взиманию долгов по услугам ЖКХ

Это значит, что на роботов будут распространяться ограничения по числу звонков. Не сможет искусственный интеллект и будить человека по ночам. Что нельзя живому коллектору, нельзя и роботу.

"В начале каждого случая взаимодействия по инициативе кредитора или агента кредитора с использованием автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора) должнику должны быть сообщены: имя и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента (робота-коллектора), осуществляющего взаимодействие, присвоенные кредитором или агентом кредитора, фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также агента кредитора, поясняют в ведомстве.

Иными словами, должник должен точно понять, кто именно стоит за роботом.

По оценкам минюста, сегодня возвратом просроченной задолженности занимаются более 43 тысяч организаций. Из них только 300 - профессиональные коллекторские организации. Еще 1900 - микрофинансовые фирмы, прославившиеся грубыми методами.

Власть Безопасность Правоохранительная система Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст Долги и коллекторы

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам