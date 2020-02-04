Минкультуры Украины начало приготовления по сносу памятника Жукову

Министерство культуры Украины отказалось признать памятником харьковский бюст маршала Георгия Жукова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинской Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он также написал о том, что "попытки каждого директора Института Национальной Памяти ободрать щит Родины-Матери, в точности повторяют поведение обезьян, по очереди выходящих из клетки и пытающихся достать невероятно высоко подвешенный банан".

Напомним, что вышеупомянутый институт при бывшем президенте Украины инициировал программу "декоммунизации" в этой стране, что привело к сносу сотен памятников советской эпохи. Однако до сих пор монументы памяти героев-освободителей, маршалов и генералов Великой Победы, которые освобождали Украину от фашистских захватчиков, власти этой страны, даже при Порошенко, не трогали.

И вот сейчас при Зеленском они начали приготовления к демонтажу памятника "Маршалу Победы" в Харькове, значительная часть населения которого говорит на русском языке и где не так сильны бандеровские настроения. Между тем в январе мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о том, что харьковский горсовет рассмотрит вопрос об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в городе и возвращения ему имени Георгия Жукова.

Информация в Telegram-канале Бужанского вызвала острую реакцию пользователей, один из которых назвал решение минкультуры Украины "жутью", а само ведомство "скотным двором".

Кстати

Ранее украинское минкультуры распределило деньги, предназначенные для молодежных и детских организаций. По информации издания "Страна", почти половину бюджетных средств опять, как при Порошенко, получили украинские ультраправые и националисты. Это в общей сложности около 8 миллионов гривен.