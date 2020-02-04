Минобороны опровергло обстрел российской военной полиции в Алеппо

Обстрела позиций российской военной полиции в сирийской провинции Алеппо не было. Об этом заявил глава российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

"Распространенные 4 февраля […] сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо […] не соответствуют действительности", - заявил Боренков на традиционном брифинге.

Он добавил, что и военные полицейские из России, и военные советники находятся в безопасности.

Ранее иностранные СМИ распространили информацию об обстреле, объяснив его попыткой ликвидировать позиции курдских демократических сил. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе, а также обвинений Москвы и Анкары в адрес друг друга о невыполнении договоренностей.

"К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне", - заявил в интервью "РГ" министр иностранных дел России Сергей Лавров.