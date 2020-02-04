В пригородных поездах могут запретить петь и играть на музыкальных инструментах, зато станут возвращать деньги за неиспользованные билеты. Такие изменения Минтранс предложил внести в правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

Проект документа опубликован для общественного обсуждения. Ключевых изменений несколько. Во-первых, уточнят критерии, по которым нарушителей общественного порядка в пригородных поездах могут высадить представители службы безопасности. Сейчас в правилах указано лишь, что такие пассажиры нарушают правила проезда, общественный порядок и мешают спокойствию других пассажиров.

Минтранс предлагает конкретизировать норму, указав, что такой пассажир использует радиоприемники, магнитофоны и другие звуковоспроизводящие или электронные устройства, а также устройства звукоусиления. То есть продавцов ножниц, дождевиков, скатертей, спиннеров и других полезных в хозяйстве вещей с микрофонами у рта из электричек тоже попросят восвояси. Также снимать с поезда предлагается за игру на музыкальных инструментах, пение и "совершение иных действий, нарушающих спокойствие других пассажиров". Среди таких действий, например, появление в вагоне в грязной одежде, распространяющей зловонный запах.

Во-вторых, Минтранс предлагает возвращать пассажирам деньги за неиспользованные билеты и для этого установить определенные критерии. Сейчас утерянный или испорченный билет на поезд пригородного сообщения не возобновляется, обратно получить за него деньги нельзя, так же как и за частично не использованные абонементные билеты. Если изменения примут, деньги можно будет получить обратно в тех случаях, когда билет был куплен с использованием бесконтактных карт или электронных устройств с автоматизированными системами. Например, это может быть социальная, транспортная или платежная карта.

Вернуть деньги за неиспользованные или частично не использованные абонементные билеты можно будет при соблюдении других условий. Например, если пассажир внезапно заболел либо получил травму в результате несчастного случая. Также основанием будет смерть члена семьи пассажира. Эти случаи нужно будет подтвердить документами.

Снимать с поезда предлагается за игру на музыкальных инструментах, пение и "совершение иных действий, нарушающих спокойствие других пассажиров"

Кроме того, пассажиры смогут садиться в электричку без билета, если на станции нет билетной кассы или терминала самообслуживания. Тогда проездной документ оформят прямо в поезде либо на станции назначения, но без взимания дополнительной платы.

Большинство нововведений, которые предлагает Минтранс, сделают поездки в электричках более комфортными, отметил в беседе с "РГ" председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Хотя некоторые положения вызывают вопросы. Например, включение громкой музыки и сейчас является административным правонарушением. Новелла в том, что таких пассажиров предложили высаживать. "Но я не уверен, что нужно высаживать кого-то, если он прекратил громко играть в ответ на замечания. Тут стоит действовать по ситуации", - говорит Янков. К тому же громкость хотя бы теоретически можно определить объективно, измерив каким-то прибором и определить, есть ли нарушение.

Другой вопрос - дурно пахнущие пассажиры и люди в грязной одежде. Наверное, их нужно высаживать, потому что в ответ на замечание они не перестанут пахнуть, говорит Янков. Однако запахи не поддаются объективному измерению. Иногда человек плохо пахнет из-за болезни. Не лишать же из-за этого доступа к электричкам. Так что правоприменение тоже должно быть правильным, замечает глава Союза пассажиров.