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04.02.2020 19:39
Рубрика: Общество

В Англии раскопали загадочную могилу с 42 связанными скелетами

Текст: Юрий Гень
Фото: Петрухин/РИА Новости Фото: Петрухин/РИА Новости
Фото: Петрухин/РИА Новости

В Англии во время строительства многоквартирного дома в городке Бакингем неожиданно обнаружили древнюю могилу, в которой находилось 42 загадочных скелета. Дело в том, что их руки были связаны за спиной. Об этом сообщает британский портал livescience.com со ссылкой на археологов, которые начали работать на месте захоронения.

Находка всполошила всех местных жителей, ведь, вероятно, речь шла о массовом убийстве. Однако археологи поспешили успокоить, сообщив, что произошедшее здесь - дело далекого прошлого. Могила может датироваться 7-11 веками - то есть периодом вторжения в Англию викингов.

Фото: Greek Ministry of Culture
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-Неглубокая могила и тот факт, что руки скелетов были связаны, наводят на мысль, что они были пленниками, - прокомментировал находку  член районного и городского совета Бакингема Робин Стучбери. - Они могли быть преступниками, которых повесили на виселице в городе. Само захоронение может датироваться  англосаксонскими временами.

Из истории Бакингема известно, что в период 7-11 веков он постоянно переходил  из рук в руки от саксов к викингам и наоборот. И победившая сторона неизменно устраивала казнь своих врагов. Например, в 914 году король Эдвард Старший и англосаксонская армия устроили лагерь в Бакингеме и находились в нем в течение месяца, вынудив сдаться предводителей норманнов.

Сейчас найденную древнюю могилу со скелетами исследуют археологи. Им предстоит установить пол и возраст погибших, описать артефакты, найденные рядом, а также детали того, как умерли эти люди. Однако ученые не спешат с выводами и заявляют: может понадобиться несколько месяцев, прежде, чем получится приподнять завесу тайны над этим захоронением и четко сказать, что и когда здесь произошло.

Некоторые из исследователей высказывают предположения, что скелеты могут датироваться и гораздо более поздним периодом "гражданской войны" - так в Великобритании называют Английскую революцию, произошедшую в 1640-1660 годах. Как известно, она была очень кровавой и принесла много жертв.

"В настоящее время мы не можем комментировать археологические находки, обнаруженные на территории фермы в Уэст-Энде, поскольку мы все еще ожидаем отчета с подробным описанием результатов, полученных при исследовании", - заявил представитель археологической службы Совета округа Бакс (BCAS) Великобритании.

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