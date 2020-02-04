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04.02.2020 13:43
Рубрика: Общество

В Монголии раскопали "артефакты древних египтян"

Текст: Денис Передельский
Фото: AKI Press Фото: AKI Press
Фото: AKI Press

В Монголии исследовательская группа кафедры археологии Улан-Баторского государственного университета при проведении раскопок обнаружила вырезанные из кости ложки, возраст которых насчитывает не менее 3800 лет, что делает их ровесниками древнеегипетских аналогов.

Как сообщает Archaeology News Network, открытие удивило ученых. До сих пор считалось, что первые ложки появились около 4000 лет назад в Древнем Египте. Несколько столетий спустя появились они и на территории современного Китая.

Фото: Dr Radoslaw Palonka / Jagiellonian University
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Известно, что ложками пользовались в государстве Инь, которым правила одна из величайших в истории этой страны династия Шан (1600 - 1027 гг. до н.э.) Обнаружить подобные артефакты на территории Монголии ученые не ожидали.

Однако именно костяные ложки были обнаружены в ходе раскопок, проведенных в бассейне реки Эг в районе Хутаг-Ундур Сум. Сообщается, что возраст находок составляет не менее 3800 лет. Эти предметы старше ложек, датированных династией Шан, то есть их вырезали из кости "древние монголы".

Интересно, что в ходе этих же раскопок археологи обнаружили костяной нож возрастом 7500 лет, а также горшок возрастом 4500 лет. Согласно общепринятой теории, такие предметы быта как ложки и горшки стали появляться в эпоху палеолита, когда человечество совершило переход от потребления готовых природных продуктов, например, фруктов, ягод и сырого мяса, к приготовлению пищи.

Более того, считается, что появление ложек и других предметов быта совпало с периодом стремительного развития человеческого мозга и в конечном итоге привело к созданию оружия.

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