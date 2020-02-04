Мужская сборная России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 первой из наших команд по игровым видам спорта начала соревновательную подготовку к главному форуму четырехлетия, выступив на товарищеском международном турнире в сербском городе Суботица.

Только 8 мужских команд по баскетболу 3х3 выступят в Токио-2020. Россия уже в компании из четырех сборных, у которых есть пропуск на турнир. Фото: fiba.basketball

Как известно, пока только пять наших команд по игровым видам гарантировали себе попадание на Олимпиаду. Но у волейболистов и волейболисток сейчас в самом разгаре национальные чемпионаты и еврокубки, ватерполистки только недавно завершили выступление на чемпионате Европы в Венгрии, где и заработали пропуск в Токио. А вот в баскетболе 3х3 общий календарь турниров уже позволил российской мужской команде и сборы провести, и опробовать свои силы в матчах с зарубежными соперниками.

Сначала семь кандидатов в национальную команду под руководством главного тренера Владимира Агабабьяна собрались на базе в подмосковном Новогорске. Это Александр Антониковский, Александр Зуев, Дмитрий Чебуркин и Станислав Шаров, Даниил Абрамовский, Андрей Матеюнас и Максим Староверов. После цикла занятий они отправились в Сербию, где сначала в городе Нови-Сад провели серию спаррингов, а уже затем команда прибыла в Суботицу.

На турнир с участием пяти европейских сборных и представителя Азии Монголии были заявлены первые четверо из указанного списка кандидатов. Как известно, в баскетболе 3х3 на замене находится только один игрок.

Россияне на предварительном этапе оказались в тройке "В", где первый матч провели с Голландией и уступили - 16:22. В следующей встрече наши баскетболисты одолели Хорватию - 21:19. В итоговой таблице нарисовалась так называемая "тройная закрутка", у всех участников группы было по одной победе. Увы, по дополнительным показателям, Россия оказалась за бортом полуфинала, и турнир на этом для нас был завершен.

В финале хозяева площадки сербы взяли верх над ранее побежденными Россией хорватами - 21:16. Даже короткий анализ результатов соревнований говорит о том, что большинство его участников - это примерно равные по силе команды.

- Голландцы задали высокий темп и предложили жесткую игру. На это мы и настраивались, но было много ошибок с обеих сторон, матч получился таким суетливым, - рассказал главный тренер сборной России Владимир Агабабьян. - В какой-то момент соперник начал попадать издали, мы старались отвечать и догонять. Вязкая была игра, с большим количеством фолов. В том числе - из ситуации "на усмотрение арбитра". В целом играли нормально, но много дергались. Такого быть не должно. Встреча с хорватами оказалась не такой жесткой, мы контролировали игру, почти всегда были впереди. Однако снова подвели определенные проблемы в защите: соперники сделали ставку на дальние двухочковые броски, попадали. Пока мы уверенно набирали по одному очку, Хорватия нас догоняла. Вообще оборона стала основной проблемой. Будем работать над ошибками, и полученный в Сербии опыт поможет нам в будущем.

В мужском баскетболе 3х3 пока известна половина участников исторического, дебютного олимпийского турнира. Япония как хозяин выступит без квалификации, России, Китай и Сербия получила право сыграть в Токио как представители национальных федераций, имеющих наиболее высокие позиции в мировом рейтинге, где учитываются не только результаты, но и массовость этой дисциплины в стране. Из четырех оставшихся путевок три будут разыграны на мартовской квалификации в индийском Бангалоре, последний пропуск разыграют позднее на дополнительном отборе.