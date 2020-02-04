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04.02.2020 09:30
Рубрика: Общество

На Галапагосских островах нашли черепах, родственных двум вымершим видам

Текст: Андрей Васильев

Исследователи обнаружили черепаху, связанную с видом, который считается вымершим на Галапагосском архипелаге. Найденная молодая самка имеет высокую генетическую связь с Chelonoidis abingdonii, сообщает 20minutes.fr со ссылкой на руководство Галапагосского национального парка (PNG).

Фото: iStock
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Черепаха была обнаружена во время научного эксперимента на вулкане Вольф, который находится на острове Изабела. Бывшие пираты и китобои обычно оставляли там пойманных черепах, чтобы облегчить нагрузку на их лодки. Одиннадцать видов гигантских черепах остаются на Галапагосских островах. Четыре других вида исчезли. Общее количество черепах на Галапагосских островах сегодня оценивается в 10-12 тысяч особей на площади 600 квадратных километров.

Обнаруженная черепаха принадлежит к тому же виду, что и представитель вида Chelonoidis abingdonii по прозвищу "Джордж Одинокий". По словам исследователей, он мог быть "прямым потомком экземпляра, все еще живущего в непосредственной близости" от вулкана. Джордж умер в 2012 году после отказа спариваться в неволе с самками подобных видов. Chelonoidis abingdonii или "слоновая черепаха" является крупнейшей из сухопутных черепах и десятой по весу среди всех живущих рептилий, достигая веса более 400 килограмм и длины более 1,8 метра. В неволе некоторые из этих особей жили до 170 лет.

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Исследователи также обнаружили 29 других черепах, в том числе 18 самок и 11 самцов, представляющих "частичную генетическую связь" с видом Chelonoidis niger, который считается вымершим.

Тридцать черепах, найденных во время экспедиции, были переданы в центр разведения черепах "Фаусто Ллерена" на острове Санта-Крус. После карантина они будут внесены в программу разведения черепах в неволе.

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