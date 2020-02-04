На Украине при получении взятки задержан чиновник правительства

Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании высокопоставленного чиновника правительства при получении взятки в особо крупном размере. В размещенном на сайте ведомства сообщении указывается, что речь идет о начальнике одного из управлений секретариата кабинета министров, чье имя пока что не разглашается.

Отмечается, что размер взятки составил 2,5 миллиона гривен, то есть чуть более 6 миллионов рублей. "По предварительной информации, чиновник секретариата кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", говорится в сообщении.

Подчеркивается, что чиновник был задержан непосредственно в момент получения взятки. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.