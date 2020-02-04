На Украине шахтеры не выходят на поверхность из-за долгов по зарплате

Более 30 горняков шахты "Капитальная" в Донецкой области, подконтрольной Украине, отказались выходить на поверхность из-за долгов по зарплате, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Ко второй и третьей смене, которые начали акцию протеста вчера, 3 февраля, присоединилась горняки четвертой смены. Сейчас в забое находятся 33 человека", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, горняки требуют выплатить задолженность по зарплате и обеспечить надлежащую работу предприятия. По предварительным данным, долги владельцев шахты по выплатам перед рабочими составляет порядка 4 миллионов долларов. Возникает также опасность отключения от электроэнергии шахты "Капитальная" за неоплату. Шахты "5/6" и "Центральная" уже обесточены по этой причине.

Напомним, это уже не первая протестная акция горняков на Украине, требующих честной оплаты за свой труд и обеспечения социальных прав. Рабочие неоднократно перекрывали транзитные трассы, блокировали парламент и правительство в центре Киева.