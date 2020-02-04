Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян

Россиянам не следует злоупотреблять пивом, считает психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.

В интервью газете "Вечерняя Москва" он отметил, что алкоголь - это наиболее безвредная составляющая пива. А вот все то, что придает пиву пенность, цвет и вкус, очень вредно для здоровья. Особенно кобальт. По словам врача, даже в маленькой бутылочке пива объемом 375 миллилитров содержится предельно допустимая для человека суточная доза кобальта. При этом неважно, дорогое ли это пиво или дешевое.

"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца", - отметил Покровский. А это прямой путь к инсультам и инфарктам. Поэтому, по мнению доктора, пиво вообще надо запретить.

В свою очередь главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что и вино не слишком полезно для россиян. По крайней мере, часто пить его врач не советует. Привычка пить вино свойственна европейцам - они практиковали это столетиями, поэтому традиция "отпечаталась в генах". Кроме того, у жителей средиземноморских странах алкоголь быстрее выводится из организма благодаря жаркому климату.