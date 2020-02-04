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04.02.2020 20:39
Рубрика: Общество

Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Россиянам не следует злоупотреблять пивом, считает психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.

В интервью газете "Вечерняя Москва" он отметил, что алкоголь - это наиболее безвредная составляющая пива. А вот все то, что придает пиву пенность, цвет и вкус, очень вредно для здоровья. Особенно кобальт. По словам врача, даже в маленькой бутылочке пива объемом 375 миллилитров содержится предельно допустимая для человека суточная доза кобальта. При этом неважно, дорогое ли это пиво или дешевое.

Фото: iStock
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"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца", - отметил Покровский. А это прямой путь к инсультам и инфарктам. Поэтому, по мнению доктора, пиво вообще надо запретить.

В свою очередь главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что и вино не слишком полезно для россиян. По крайней мере, часто пить его врач не советует. Привычка пить вино свойственна европейцам - они практиковали это столетиями, поэтому традиция "отпечаталась в генах". Кроме того, у жителей средиземноморских странах алкоголь быстрее выводится из организма благодаря жаркому климату.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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