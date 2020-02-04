Названы два события, которые изменят курс рубля

Курсы доллара и евро подскочили к максимумам за два месяца и достигли 64 рублей и 71 рубля соответственно. Среди важных событий и факторов, которые могут оказать влияние на нацвалюту станут цена на нефть и заседание Банка России.

Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке:

- Пары доллар/рубль и евро/рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно. При этом торговые объемы были на 50 процентов выше. Поводом к ослаблению рубля стали снижение цен на нефть и технические факторы.

Инвесторы пытались отыграть последствия снижения пассажиропотока и товарооборота с Китаем. На лентах агентств вчера появилась новость о предложении запретить весь импорт розничных посылок из Китая (нередко идет через другие страны), а он превышает 300 миллиардов рублей в год. Но к вечеру ажиотаж утих. Закрытие произошло в районе 63,50 за доллар и 70,20 за евро.

Открытие дня во вторник ожидаю вблизи этих уровней закрытия. Поводом является положительная динамика на рынках США. В течение дня пара доллар/евро может колебаться в широком диапазоне 63-64.

Фундаментальных причин столь резкого ослабления рубля (5 процентов за полмесяца) нет. А истерия вокруг вируса постепенно стихает, снижая давление на рубль. Спекулянты еще не полностью отыграли влияние вспышки вируса на рынки, но потенциал ослабления рубля в краткосрочном плане кажется исчерпанным.

Поэтому мы не ожидаем, что пара доллар/рубль попытается закрепиться выше 64 на этой неделе. Однако, волатильность в ближайшие дни, вероятнее всего, будет высокой.

Среди важных событий и факторов, которые будут в фокусе внимания, и могут оказать влияние (поддержку или наоборот, спровоцировать падение) на рубль, цена на нефть и заседание Банка России по ключевой ставке.

Российский регулятор, по моему мнению, проявит сдержанность в оценке перспектив снижения ставки. Очевидно, что в условиях волатильности на финансовых рынках, смягчение исключается. При этом, регулятор может и напомнить о рисках и о возможности временного повышения ставки. Но в целом тональность заявления, скорее всего, будет спокойной. Будет указано на сохранение среднесрочных трендов в экономике (инфляция в диапазоне 3,0-3,5 процента в первом квартале в годовом выражении, а рост ВВП - 1,4-1,7 процента).

Также Саудовская Аравия предложила временно снизить добычу на 0,5 миллиона баррелей в день. Идет обсуждение предложение и подготовка к внеочередному саммиту ОПЕК+, который может быть перенесен на более ранний срок. Если нынешнее соглашение, которое действует до марта, будет скорректировано в сторону снижения добычи, то это позитивная новость для рынка нефти и рубля.