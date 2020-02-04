Например, министр торговли США Уилбур Росс на днях позволил себе вздорное высказывание о том, что вспышка эпидемии в Китае "содействует" ускоренному возвращению обрабатывающей индустрии в США. Его высказывание подверглось резкой критике со стороны международного сообщества, и было названо хладнокровным поступком, подлым действием, напоминающим человека, который "бросает камни на упавшего в колодец".

Борьба с эпидемией - это общий вызов, с которым человечество должно справиться совместно. Ведь у вируса нет границ и территорий. В настоящее время китайское правительство предприняло всесторонние и самые серьезные меры по профилактике заражения вирусом. Множество мер даже превышает требования, предусмотренные международными медико-санитарными правилами. Эти усилия нацелены на защиту и китайского народа, и народов всего мира.

Однако в качестве единственной в мире супердержавы США до сих пор не только не оказали китайской стороне никакой существенной помощи, но и первым делом предприняли меры по ограничению въезда граждан Китая на свою территорию и распространяли панику. Абсурдное высказывание министра торговли США Уилбура Росса о возможности нажиться на эпидемии вскрыло крайне эгоистические качества отдельных политиканов США, у которых не хватает элементарной совести и сочувствия, отразило их навязчивую идею об "игре с нулевой суммой", согласно которой все, что невыгодно для Китая, выгодно для США.

Нынешняя эпидемия негативно скажется на китайской экономике, но эти трудности будут временными. Китайский рынок обладает уникальной жизнеспособностью в долгосрочной перспективе, благодаря чему китайская экономика по-прежнему сохранит тенденцию к стабильному развитию. Согласно статистике, по состоянию на 2 февраля для борьбы с эпидемией 188 компаний с участием иностранного капитала пожертвовали в общей сложности 1,096 миллиарда юаней, что продемонстрировало поддержку и веру в перспективы развития страны.

Очевидно, что в Китае есть силы для противодействия эпидемии. В течение последних двух дней Центральный банк Китая влил 1,7 триллиона юаней в экономику КНР. Это делается для того, чтобы смягчить негативные последствия распространения нового коронавируса для китайских финансовых рынков. Этот шаг позволил обеспечить ликвидность на финансовых рынках и получил полное одобрение со стороны ведущих мировых финансовых структур и рейтинговых агентств.

Пока ситуация с профилактикой и контролем за эпидемией в Китае остается серьезной. Здесь предпринимают мощные научно обоснованные меры по противодействию распространению вируса, благодаря чему в стране растет уверенность в победе и в то, что экономика сохранит тенденцию развития.

На самом деле экономические показатели говорят о том, что китайская экономика не слишком пострадала от вспышки эпидемии, а абсурдные высказывания Уилбура Росса разоблачают сами себя.