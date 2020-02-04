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04.02.2020 12:06
Рубрика: Общество

Немецкий ученый объяснил, как устранить неприятный запах изо рта

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немецкий ученый объяснил, как устранить неприятный запах изо рта, сообщает во вторник издание Focus. Яэль Адлер, дерматолог, практикующий в одной из берлинских клиник, пояснил, что 90 процентов неприятного запаха поступает непосредственно изо рта, а не из желудка, как полагают многие. Например, из межзубных промежутков, где находятся бактерии, которые выделяют неприятные запахи и соединения серы.

По словам Адлера, самый важный совет: дважды в день по две-три минуты каждая, чистить зубы пастой, которая удаляет слои зубного налета на зубах, заполненные разнообразными бактериями. Врач также советует в течение дня использовать зубную нить, проводя ею вдоль зубов, чтобы глубоко проникнуть в десневые карманы, расположенные справа и слева от языка. "Таким образом, вы можете проникнуть в области, занятые бактериями, куда вы не можете попасть обычной зубной щеткой", - советует Адлер.

Фото: iStock
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Он также рекомендует проводить не менее одного раза в день специальным скребком по языку, чтобы удалить с него налет. По словам эксперта, это также приводит к тому, что во рту пахнет лучше.

Любой человек может легко реализовать эти советы в домашних условиях. Если они не помогают, то, отмечает специалист, необходимо посетить стоматолога.

Также следует обратить внимание на то, что вы едите. По словам Адлера, питание также сильно влияет на то, какой запах идет изо рта. Особенно хороша растительная пища, так как волокно, содержащееся в ней, обеспечивает лучшее дыхание: оно практически удаляет неприятные запахи. Также нужно пить больше воды без газа, которая устраняет неприятные запахи.

Еще один совет пришел из народной медицины, объясняет Адлер. По его словам, если во рту стоит устойчивый неприятный запах, то нужно подержать в нем несколько минут масло холодного отжима, такого как кунжутное, подсолнечное или кокосовое, а затем выплюнуть его. По словам Адлера, научные исследования показали, что эффективность масляного метода столь же высока, как и эффективность антисептика хлоргексидина, который стоматолог назначает при заболеваниях полости рта.

Курение также является частой причиной неприятного запаха изо рта, потому что оно негативно влияет на слизистую оболочку полости рта. Наконец, неприятный запах изо рта также может быть признаком болезни внутренних органов. По его словам, нужно проверить дыхание носом, закрыв рот. Если находящийся рядом другой человек при этом почувствует неприятный запах, то "проблема кроется значительно глубже, чем просто во рту", отметил эксперт.

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