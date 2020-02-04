О чем рассказали Королевские чтения

Королевские чтения - это всегда интересно. Почему? Это площадка, на которой тесно пересекаются разные конструкторские школы, разные взгляды на фундаментальные проблемы космонавтики и развитие ее направлений. Но, пожалуй, самое главное - это новые идеи, проекты.

Один из самых амбициозных проектов российских ученых - космический "буксир" c ядерным двигателем. Как сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Юрий Урличич, летные испытания намечены на 2030 год. Что представляет из себя "буксир"? Транспортно-энергетический модуль, который будет брать на абордаж грузы. Который сможет заниматься сменой траектории космических объектов, используя для этого не традиционное топливо, а энергию "ядерной батарейки". Такие системы особенно перспективны для межорбитальных, межпланетных перелетов, - говорят специалисты. Они могут стать основой для миссий, которые кажутся еще фантастикой. Проект уникальный. Уникальные технологии. Надо сказать, что первый полет "буксира" должен был состояться намного раньше. Но сроки, как и по многим другим проектам, пришлось несколько раз сдвигать. Однако проект развивается. И это уже хорошо.

Еще одна очень интересная концепция - космического "дротика" для исследования межзвездных объектов. Сейчас таких пришельцев из-за пределов Солнечной системы известны два - астероид Оумуамуа, обнаруженный три года назад системой телескопов панорамного обзора Pan-STARRS, и первая межзвездная комета, которую открыл в августе прошлого года астроном из Крыма Геннадий Борисов. Оба вызвали суперпереполох у астрофизиков. Еще бы, их искали десятилетиями, высчитывали. И вот - дождались! О значимости событий говорит факт: крымский астроном и его открытие уже внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Однако и загадок межзвездные странники подкинули немало. Скажем, ученые спорят до хрипоты: что "за зверь" тот же Оумуамуа. Есть даже экзотическая версия - об искусственном происхождении. Вот почему ученым так важно знать химический и изотопный составы межзвездных объектов.

И свое техническое решение предложили специалисты НПО Лавочкина. Как рассказал ведущий специалист предприятия Александр Багров, попадающих в нашу звездную систему "чужестранцев" можно изучать с помощью космических роботов-камикадзе. Они должны не садиться на объекты, а врезаться в них. Правда, возникает проблема: как сохранить при вторжении "начинку" - оборудование? "Научная аппаратура будет сохранена, если ее залить прочным крепким материалом", - говорит Александр Багров. Выглядеть все может примерно так: космический аппарат вонзается в поверхность объекта со скоростью около 50 км/сек., проникая на глубину 250 метров. Часть специального сверхпрочного пенетратора будет расходоваться на взаимодействие с мишенью, но хвостовая часть с научной аппаратурой полностью сохранится.

На Королевских чтениях несколько интересных разработок представили "охотники" за космическим мусором

Кстати, британские ученые исследовали механизмы защиты научных приборов с помощью нафталина: тогда приборы выдержали ударное ускорение в 15 тыс g. Российские же конструкторы предложили залить приборы криогенным льдом, который по плотности сравним с алмазом и может выдержать ударное ускорение до 50 тыс g.

На Королевских чтениях сразу несколько интересных разработок представили "охотники" за космическим мусором. Так, сотрудник компании "Российские космические системы" Мария Баркова предложила устройство, которое будет ловить и перерабатывать мусор в псевдожидкое топливо. В том числе - вышедшие из строя спутники на орбитах от 800 км. Аппарат - "пожиратель" мусора сможет выполнять свою работу при помощи титановой сети диаметром 100 метров: за раз он способен схватить до полутонны металла. Потом - дробить "улов" и путем химической реакции Сабатье получать метан и воду. Метан будет применяться в качестве топлива, а вода - для расщепления на кислород и водород. Для новых циклов реакции.

А вот специалисты ЦНИИмаш и НИТУ "МИСиС" решили сделать ставку на разработку спутников из материалов с ограниченным сроком существования в космосе. Предполагается, что после завершения срока активного существования космический аппарат самоликвидируется: перейдет в газообразное состояние. То есть все элементы должны делать из материалов со свойством сублимации. Возможно даже, чтобы защитная пленка удалялась или аппарат нагревался по команде с Земли. Загарпунить и свести с орбиты - еще одно любопытное предложение ученых из двух самарских университетов - государственного технического и национального исследовательского. По оценкам экспертов, сегодня наиболее засорены низкие орбиты от 300-400 км . Но и свалка из отходов на солнечно-синхронных, высокоэллиптических и геостационарной тоже приличная. На днях только чудом лоб в лоб не врезались два старых американских спутника: телескоп IRAS, запущенный в 1983 году, и военный GGSE-4, запущенный в 1967-м. Обошлось. Мертвые спутники пролетели на высоте около 900 км над Землей на скорости 14,7 км/сек.