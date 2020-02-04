Обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана оставили под стражей

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 29 марта срока содержания под стражей обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана.

В связи с секретностью материалов дела рассмотрение жалобы защиты обвиняемого на меру пресечения прошло в закрытом судебном заседании. Постановление суда первой инстанции, Мосгорсуда, оставлено без изменения.

В суде сообщили, что следствие по делу Уилана закончено, он и его адвокаты знакомятся с материалами предварительного расследования.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана Дэвида, Пол - бывший морской пехотинец и якобы приехал в Москву на свадьбу к другу.

Известно, что Уилан регулярно посещал Россию с 2007 года. Официально он работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности. Ему предъявлено обвинение в шпионаже по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 до 20 лет лишения свободы.

Уилан вину не признает. Свое уголовное преследование он считает провокацией и называл "абсурдным политическим похищением".

Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков ранее сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флешке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел. Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".