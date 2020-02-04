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04.02.2020 15:39
Рубрика: Власть

Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума проголосовала за расширение круга лиц, имеющих право на ускоренное получение гражданства РФ. Законопроект, который поможет воссоединиться семьям и привлечь в РФ дополнительные трудовые ресурсы, прошел первое чтение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство в своей инициативе предложило давать гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет. Как объяснил на заседании замминистра МВД Игорь Зубов, сейчас правило распространяется только на нетрудоспособных родителей взрослых детей.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Вступление закона в силу (это произойдет через 90 дней после опубликования) позволит создать комфортные условия для воссоединения семей, а также положительно скажется на рынке труда в РФ, подчеркнул Зубов. Новшество, по оценкам его ведомства, позволит России получить порядка 50 тыс. новых граждан в год. И в основном это будут опытные, квалифицированные кадры, на что указывает практика, сказал замминистра.

Зубова спросили, не будут ли иностранные мигранты заводить детей в РФ с целью получения гражданства. Замминистра в ответ подчеркнул, что Россия достаточно избирательно подходит к вопросам гражданства. "Мы не открываем, как вы говорите, шлюзы кому попало, - заявил он. - Мы предоставляем такую возможность, и если есть обстоятельства, препятствующие получению гражданства, человек его не получит".

В законопроекте особо отмечено, что дети соискателя гражданства должны быть дееспособными и совершеннолетними. Это, как указано в пояснительной записке, является предупредительной мерой - чтобы паспорта РФ получали те иностранцы, которые поддерживают родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.

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