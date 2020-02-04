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04.02.2020 12:05
Рубрика: Общество

Онкологи назвали способы профилактики рака

Текст: Сергей Бабкин

Специалисты Московского областного онкологического диспансера ко Дню борьбы с раковыми заболеваниями подготовили советы по профилактике опасного недуга.

Фото: iStock
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"Надо заботиться о своем здоровье самому, помнить о здоровом образе жизни, посещать хотя бы раз в полгода поликлинику, сдавать анализы, - предупреждает главврач диспансера Владимир Асташов. - Не менее важно придерживаться определенной диеты. Следует включить в ежедневное меню фрукты и овощи".

Идеальным рационом считается тот, который на 80 процентов состоит из свежих овощей, соков, цельных злаков, орехов и семян. Это позволит сохранить необходимый щелочной баланс. Подойдет для правильного питания также куриное мясо и рыба.

Неслучайно онкологи советуют ежедневные физические упражнения, так как они насыщают кровь кислородом. А в такой среде раковые клетки процветать не могут, отмечает специалист. "Рак - это болезнь разума, тела и духа, - говорит Владимир Асташов. - Проактивный и позитивный настрой помогут людям, борющимся с онкологией, победить эту болезнь".

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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