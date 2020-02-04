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04.02.2020 18:23
Рубрика: Общество

Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету

Текст: Ирина Ивойлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

81 процент россиян пользуется интернетом. Такие данные привел в своем исследовании ВЦИОМ. Это довольно приличная цифра, за пределами этого процента - старшее поколение, которое очень сложно обучить жизни в "цифре".

Фото: zaozaa09 / istoc
В Роскачестве рассказали, как безопасно делать покупки в интернете

Для чего люди заходят в Сеть? На первом месте - общение (88 процентов), на втором - поиск новостей (83 процента), на третьем - развлечение, кино, книги, игры (75 процентов), на четвертом - банковские переводы (72 процента), на пятом - оплата счетов (68 процентов). 63 процента в Сети учатся, в том числе, занимаются самообразованием..

За последние два года заметно увеличилось число тех, кто оплачивает счета в Сети и делает покупки, причем речь идет о повседневных товарах. А вот количество тех, кто покупает в интернете мебель и бытовую технику, уменьшилось.

Есть ли жизнь без интернета? 13 процентов уверены, что нет. Три года назад таких было всего 5 процентов.

При этом большинство опрошенных согласны с тем, что от гаджетов надо время от времени отдыхать. 24 процента уверены, что современный человек должен быть в Сети круглосуточно.

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