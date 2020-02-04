В Помпеях предположительно нашли останки Плиния Старшего

Команда антропологов повторно изучила человеческий череп, обнаруженный более 100 лет назад при раскопках в Стабии, порту города Помпеи, и выдвинула предположение, что эти останки могут принадлежать знаменитому полководцу и писателю Плинию Старшему, погибшему в 79 году нашей эры при извержении вулкана Везувий.

Об открытии рассказывает Live Science. Из исторических источников известно, что Плиний Старший героически погиб в 79 году. В день, когда Везувий уничтожил города Помпеи и Геркуланум, а также погубил виллы в Стабии, он вел сражение с пиратами - полководец командовал имперским флотом в Неаполитанском заливе.

Известно, что он заметил странное облако, поднимавшееся от Везувия, и направил свои корабли в Помпеи, чтобы спасти выживших. Увы, миссия провалилась, а сам Плиний погиб в порту Стабии. До последнего времени считалось, что его тело бесследно пропало.

Однако в начале 1900-х годов, когда интерес к гибели Помпеи резко возрос, инженер по имени Дженнаро Матроне обнаружил в Стабии более 70 древних скелетов. Один из них явно принадлежал человеку из высшего сословия. При нем были обнаружены золотые украшения, а также меч, украшенный слоновой костью и морскими раковинами.

Еще в то время Матроне предположил, что эти останки могли принадлежать Плинию Старшему. Однако над инженером посмеялись, а о его догадке надолго забыли. И только сейчас ученые получили доказательства, говорящие в пользу гипотезы Матроне.

По словам антрополога Лучано Фатторе, остатки окаменелого вулканического пепла на черепе указывают на то, что он действительно был найден в слое, покрывшем землю в результате извержения Везувия. Данный факт также подвергали сомнению.

Кроме того, ученые изучили изотопы в зубах - это относительно новая технология. Исследование показало, что этот человек провел свои ранние годы в северной Италии, в том числе в Комо. Известно, что Плиний вырос именно в этом городе.

Однако другой тест дал менее обнадеживающие результаты. Анализ износа эмали зубов нижней челюсти показал, что данный человек умер в возрасте от 30 до 40 лет. Из письменных же источников известно, что Плиний Старший погиб в возрасте 56 лет.

Впрочем, еще один тест опроверг данные анализа зубов. Антропологи изучили так называемые черепные швы, места, где сходятся кости черепа. И этот анализ показал, что на момент своей смерти человек мог быть старше, чем "рассказали зубы".

Так, изучение одной части черепа предполагает, что неизвестный мужчина умер в возрасте от 33 до 58 лет, другой части - в возрасте от 48 до 65 лет. То есть в данном случае хорошо известный возраст смерти Плиния укладывается в вариации.

Точку в спорах поставил анализ ДНК. Оказалось, что череп и нижняя челюсть, которые всегда считались останками одного человека, на самом деле принадлежали двум разным людям. Причем если череп принадлежал римлянину, то обладатель нижней челюсти был выходцем из Северной Африки, возможно, из Нумидии.

Несмотря на сенсационные данные, полученные в ходе исследования, ученые не могут гарантировать, что череп принадлежал именно Плинию Старшему. Однако вероятность этого очень высока.

К слову, Плиний Старший, настоящее имя которого было Гай Плиний Секунд, вошел в историю как автор "Естественной истории" - крупнейшего энциклопедического сочинения античности. Он был дядей Гая Плиния Цецилия Секунда, известного как Плиний Младший.