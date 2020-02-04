Палата адвокатов выступила против сокращения сроков на подачу кассационных жалоб

Напомним, в прошлом году прошла большая судебная реформа: были созданы отдельные кассационные и апелляционные суды, их юрисдикция распространяется сразу на несколько регионов. При этом была введена так называемая сплошная кассация, когда к рассмотрению принимаются абсолютно все поступившие жалобы. До того действовала выборочная кассация, то есть жалобы проходили предварительный отбор.

Теперь подготовленные Верховным судом РФ поправки в УПК предлагают ограничить двумя месяцами время для подготовки жалобы в третью инстанцию, если гражданин надеется на обязательное рассмотрение своего обращения (то есть хочет воспользоваться правилом сплошной кассации). В случае пропуска срока осужденные смогут воспользоваться лишь выборочной кассацией, то есть направить жалобу и надеяться, что она пройдет предварительный отбор.

Эксперты адвокатского сообщества не поддержали такое предложение.

"По мнению Федеральной палаты адвокатов РФ, сужение сферы применения "сплошной" кассации затруднит достижение назначения этой стадии уголовного судопроизводства, - говорится в официальном отзыве ФПА. - Задачей кассационного производства как экстраординарной формы пересмотра решения суда является выявление и исправление судебных ошибок, допущенных на предыдущих стадиях уголовного судопроизводства. Именно поэтому пересмотр в порядке кассации является важной гарантией права на судебную защиту".