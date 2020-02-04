Когда вы узнали о том, что вам предстоит стать послом в России, что вы сделали? Предложу вам на выбор четыре варианта ответа, а вы назовите верный. Первый - отправились покупать теплую шубу. Второй - занялись поиском преподавателя, чтобы экспресс-методом выучить русский язык. Третий - взяли билеты в Рим, чтобы уговорить начальство отправить вас в другую страну. Четвертый - пошли в магазин, чтобы прикупить книг о русской культуре и русских традициях.

Паскуале Терраччано: Здесь подходит несколько ответов, кроме одного. Нужно сказать, что я сам попросил тогдашнего премьера Италии Паоло Джентилони назначить меня послом именно в Москву. Поэтому ехать в Рим и просить его переиграть это решение выглядело бы странным шагом с моей стороны. А вообще первое, что я сделал, когда узнал о новом назначении в Москву, - открыл бутылку хорошего итальянского шампанского. Затем я действительно пошел в магазин и купил только все-таки не шубу, а куртку-аляску, такую теплую. Я тогда находился в Лондоне и действительно выбрал хороший книжный магазин, где как следует закупился литературой, посвященной русской истории, традициям. После чего принял для себя решение изучить русский язык, хотя, по сути, приступил к урокам, только оказавшись здесь, в Москве.

Как бы вы оценили сегодня свои успехи в изучении русского? Как "продвинутый" уровень или еще "начинающий"? Читаете ли вы стихи на русском языке? Знаете ли что-либо наизусть?

Паскуале Терраччано: Я бы сказал, что это уровень "начинающего", но многообещающего "начинающего". Мне удалось прочесть заметку, вышедшую в "РГ" накануне, до того, как я получил ее перевод от наших прекрасных переводчиков. А вот стихи я вообще не очень люблю читать ни на каких языках. Я больше поклонник прозы. Но это не означает, что я прозаичен...

Вы родом из Неаполя. Это совершенно особая часть Италии, она не похожа ни на что, у нее есть свой характер. Существует такой стереотип, что неаполитанцы, когда разговаривают, активно жестикулируют, они очень эмоциональны и страшно чувствительны. Но вы не похожи на типичного неаполитанца.

Паскуале Терраччано: Потому что есть два типа неаполитанцев - горячие и холодные. Холодные неаполитанцы, к числу которых я причисляю себя, почти ничем не отличаются от россиян. Поэтому мне так хорошо здесь, в Москве.

Я читал в одном из ваших интервью, что вам кажется неправильным, когда российские производители выпускают товары, которым дают названия такие, как в Италии. Например, делают российский сыр пармезан или песто. Почему вы не согласны с таким подходом? Как вы относитесь к проводимой Россией политике импортозамещения в сфере продовольствия?

Паскуале Терраччано: Необходимо сказать, что все эти санкции и контрсанкции - чрезвычайно печальная история, которая, я надеюсь, как можно скорее должна остаться в прошлом. Политика импортозамещения, в целом принятая российской администрацией, вполне понятна. Однако мне кажется, что есть некоторая граница, когда речь заходит о попытках заместить и даже почти что сфальсифицировать те продукты, которые никогда не производятся за пределами определенной территории. Очень простой пример. В России можно делать прекрасное вино. Но вряд ли имеет смысл называть его "Кьянти", потому что вино "Кьянти" обладает определенными характеристиками как раз в силу того, что производится в долинах Кьянти. Я в целом полагаю, что Россия уже очень развитая страна, с огромным рынком, и российские потребители имеют право на качественные и подлинные продукты. Безусловно, заменять и замещать продукты, которые являются базовыми, имеет смысл, это вполне понятно. Но когда мы выходим за рамки базовых продуктов и говорим о тех продуктах, которые являются всемирно известными, здесь есть риск практически какого-то обмана потребителя. Потому что даже на юге Италии, если говорить о том же пармезане, существуют сыры, которые напоминают его по характеристикам и даже по вкусу. Но они никогда не будут называться пармезаном, потому что там другое молоко, там другая почва, другая вода, другие традиции производства. А пармезан является таковым и носит это название именно потому, что производится на определенной территории по определенным традиционным технологиям. Кроме того, говоря о пармезане, я говорил о том, что в отношении этого сыра, мне кажется, произошла техническая ошибка. Даже с учетом контрсанкций пармезан, на мой взгляд, не следовало включать в список запрещенных для поставок в Россию продуктов, поскольку это не свежий сыр, а безлактозный. По действующим нормативам сыры, которые не содержат лактозу, могут быть допущены к импорту в Россию. Я об этом не раз говорил моим российским друзьям, писал представителям органов власти, поэтому надеюсь, что эта ошибка в отношении пармезана будет исправлена.

Вы со знанием дела говорите о продуктах, а сами умеете готовить? Например, что-нибудь не итальянское - салат оливье или борщ?

Паскуале Терраччано: Я к кухне отношусь активно, но все-таки с точки зрения употребления пищи, а не ее приготовления. О пармезане я говорю так подробно просто потому, что это один из моих любимых продуктов. С точки зрения потребителя, я могу отметить, что в Москве потрясающая ресторанная среда, здесь можно прекрасно поесть и в итальянских ресторанах, и в русских, здесь присутствует самая разная кухня народов мира. Я слишком занят поиском и знакомством с новыми гастрономическими явлениями в Москве, чтобы у меня еще оставалось время на то, чтобы готовить самому.

То есть после британской овсянки российская кухня вам кажется интересней?

Паскуале Терраччано: Лондон и Москва, безусловно, крупные международные мегаполисы, поэтому и здесь, и там хватает разнообразия. Но Россия отличается тем, что она сама по себе многонациональная страна, и помимо кухонь народов мира здесь можно попробовать самые разнообразные блюда из традиций народов России.

В вашей стране существует проект, который называется "Сделано в Италии". А российские предприятия, в том числе пищевой промышленности, могут ли принять участие в этом проекте?

Паскуале Терраччано: Нужно сказать, что этот проект называется уже не "Сделано в Италии", а "Сделано с Италией". Российские компании могут участвовать в проекте, создав совместные предприятия с итальянским бизнесом для производства новой продукции в России. В ходе визита президента Владимира Путина в Рим летом 2019 года было подписано соглашение о совместном финансировании итало-российских предприятий, особенно представляющих малый и средний бизнес.

Можно ли говорить о первых практических результатах проекта?

Паскуале Терраччано: Конечно. Например, сейчас идут переговоры о создании совместного российско-итальянского предприятия (я пока не могу назвать участников проекта, поскольку переговоры еще не окончены), которое займется производством турбин. Уже завершились переговоры о создании совместного предприятия в Челябинской области по выпуску клапанов и другого нефтегазового оборудования. Кроме того, уже действуют совместные предприятия в Калужской, Липецкой и Воронежской областях. На проработке создание ряда совместных предприятий в Татарстане и во Владимирской области.

В 2018 году при участии посольства Италии в России прошло около 150 культурных мероприятий. Получается, что вы проводили мероприятия каждые два дня. Вы уже подвели итоги 2019 года?

Паскуале Терраччано: В 2019 году мы реализовали еще больше мероприятий - 180. Разумеется, речь идет не только о событиях, которые состоялись в Москве. В Москве проходит много мероприятий, которые организует посольство и Итальянский институт культуры. Но есть также институт культуры в Санкт-Петербурге, там же работает еще одно генеральное консульство Италии, и они тоже организуют там свои мероприятия. Но самое главное, чему мы уделяли особое внимание, это тому, чтобы проводить большие культурные события за пределами двух столиц. Одно из этих событий состоялось даже во Владивостоке. Таким образом мы размахнулись от Великого Новгорода до Владивостока, задержались на Урале, культурное мероприятие прошло у нас и в городе Сатка в Челябинской области. Полагаю, что все наши партнеры в России признают, что итальянское посольство самое активное в культурной сфере России. Впрочем, это вполне естественная вещь, потому что Италия практически синоним слову "культура".

Какие события в сфере культуры от итальянской дипмиссии ждут нас в 2020 году?

Паскуале Терраччано: У нас очень насыщенный календарь. Первым крупным мероприятием станет выставка, посвященная жизни и быту Венеции времен Казановы, которая пройдет в музее-заповеднике Царицыно в конце мая. Также, конечно, стоит отметить выставки, которые состоятся в Государственном музее им. Пушкина. В конце июля там пройдет выставка, посвященная шедеврам живописи из собрания музея Каподимонте. Должен сказать, что количество привезенных в Москву работ будет очень и очень существенным.

Еще одна важная выставка пройдет в Пушкинском музее в декабре. Она будет посвящена художнику Джузеппе Арчимбольдо. Кроме того, в Екатеринбурге состоится Итальянская неделя, которая будет приурочена к открытию выставки "Иннопром", где Италия в этом году выступает в качестве страны-партнера. Она откроется 6 июля. В программе этой Недели россиян ждет концерт филармонии. Состоятся три выставки. Одна из них будет посвящена промышленному дизайну. Вторая - крупной фигуре итальянской культуры. Будет еще фотовыставка. Эти выставки будут открыты в Екатеринбурге несколько месяцев.

В этом году отмечается 100-летие со дня рождения Федерико Феллини, и в этой связи в Музее кино Москвы состоится большая выставка, посвященная этому итальянскому режиссеру.

В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже еще несколько недель пробудет шедевр Сандро Боттичелли "Мадонна Делла Лоджиа". Эта картина в прошлом году экспонировалась во Владивостоке, а теперь приехала в Санкт-Петербург.

Вид на Венецию с крыши нового торгового центра (бывшего почтамта). Фото: Юрий Лепский

Я вижу у вас на столе фарфоровые фигурки солдат и офицеров в мундирах XIX века. Вы собираете такого рода "военный" фарфор?

Паскуале Терраччано: Когда я был ребенком, то собирал что-то, но вообще я не увлекаюсь систематически коллекционированием. Этот фарфоровый набор "военных" мне подарили. Я, скорее, коллекционер по случаю. Иногда чем-то увлекаюсь, но, как правило, это быстро проходит, и я перехожу на что-то другое. Но вот на Измайловском рынке в Москве мне очень нравится бывать. И когда там нахожу что-то, что мне нравится, как правило, приезжаю туда еще два-три раза и покупаю похожие вещи. Например, у меня уже есть шесть или семь театральных биноклей, на каждом из которых есть надпись "Сделано в СССР". А еще у меня есть разные флаги советского времени. Иногда приобретаю небольшие картины с изображением Неаполя. У меня есть парочка таких работ.

Это русские художники, которые ездили в Италию на учебу, или вообще какие-то любители. Но поскольку на них написано слово "Неаполь" по-русски и есть подпись художника, то понятно, что это русские художники.

Художники уровня Айвазовского, который, как известно, тоже любил Италию?

Паскуале Терраччано: Хорошо бы, конечно.

Россия достаточно долго ведет переговоры с Евросоюзом о безвизовом режиме. Но диалог на эту тему сильно затянулся. Как выходит из положения Италия, чтобы увеличить число российских туристов, посещающих страну?

Паскуале Терраччано: Я придерживаюсь позиции, что нельзя держать россиян вне Европы, это близорукий подход, и его необходимо изменить. Это работа, которую необходимо вести. Пока мы в Италии ведем эту работу, необходимо выдавать россиянам долгосрочные визы, быть как можно более гибкими. Италия, с точки зрения выдачи виз максимальной длительности россиянам, находится среди лидеров по этому показателю. В прошлом году мы выдали россиянам 516 тысяч виз. Разумеется, мы можем и хотим улучшить эти показатели. Мы хотим улучшать и расширять нашу сеть визовых центров с тем, чтобы иметь возможность оформлять визы на всей территории России. В этой связи так же должен заметить, нам приходится отступать от принципов взаимности и симметричности. Потому что если бы мы придерживались этого принципа, нам бы пришлось быть гораздо более строгими в отношении россиян: ведь итальянским гражданам гораздо сложнее получить российскую визу на длительный срок с многократным правом въезда в Россию.

Мы хотим улучшать и расширять нашу сеть визовых центров с тем, чтобы иметь возможность оформлять визы на всей территории России

Сегодня ряд городов Италии вводят различного рода налоги на туристов, применяют к ним суровые штрафы. Это делают Рим, Венеция. На днях прочитал, что Рим собирается закрыть стеклянным забором фонтан Треви от туристов. Или, например, угрожает штрафовать туристов, сидящих, тем более принимающих пищу на ступеньках знаменитой Испанской лестницы. Можно ли что-то сделать, чтобы ограничить эту деятельность, направленную против туризма?

Паскуале Терраччано: Я могу сравнить ситуацию в Италии со странами Европы, США, с Россией. Обычно уровень ограничений в этих странах для туристов гораздо выше, чем в Италии. Напротив, мы слишком многое позволяем туристам. Причем очень часто люди, которые приезжают из стран, где ситуация с охраной памятников архитектуры гораздо строже, оказавшись в Италии, чувствуют себя свободными и могут делать вещи, которые у себя дома делать точно не стали бы. Купаться в фонтане Треви. Есть и пачкать Испанскую лестницу. У нас не раз случалось так, что туристы наносили урон памятникам старины, памятникам архитектуры, общественным паркам. Тем не менее, с этой точки зрения, Италия по-прежнему одно из самых либеральных государств мира.

Вы называете себя приверженцем традиционной дипломатии. А как вы воспринимаете ситуацию, когда дипломаты выражаются, скажем так, не слишком дипломатично. Порой складывается впечатление, что сегодня куда больше ценится жесткий язык, умение оскорбить оппонента, припечатать его словом. Вы сами используете такие приемы?

Паскуале Терраччано: Я считаю, что так называемая "мегафонная" дипломатия - это не дипломатия вообще, а отрицание нашего ремесла. Потому что ценность дипломатических традиций или традиционной дипломатии как раз заключается в том, что она уже много-много лет помогает мирному сосуществованию народов. Использование того, о чем вы говорите, это, на мой взгляд, предательство этого искусства и этих традиций. Это одна из причин, почему я не пользуюсь "Твиттером". У нас есть "Твиттер" посольства, разумеется. Да и личным "Твиттером" я мог бы, разумеется, пользоваться. Но слишком велик соблазн, слишком легко поддаться инстинктивной реакции. А дипломат должен себя сдерживать. Дипломат, который позволяет себе говорить: я прав, а ты не прав, позволяет себе резкие суждения, какие-то упреки, другие высказывания, содержащие такого рода оценки, это уже, в общем-то, не дипломат.

Я считаю, что так называемая "мегафонная" дипломатия - это не дипломатия вообще, а отрицание нашего ремесла

В России и в Италии любят играть в футбол и любят поговорить о футболе. Очень многие представители политической элиты России болеют за те или иные футбольные команды. Есть ли в России футбольные клубы, за которые болеете вы?

Паскуале Терраччано: Знаете, я не специалист по вашему футбольному чемпионату, но я периодически читаю про две российские команды, потому что они связаны со стадионами, которые мне так или иначе интересны. Это "Динамо", потому что реконструкцией ВТБ Арена занималась итальянская компания Codest. И "Краснодар", потому что я знаком с его владельцем и видел этот великолепный стадион, видел прекрасную футбольную академию, которая там работает.

Как вы оцениваете состояние политических отношений между Россией и Италией? Какие государственные визиты, о которых уже можно говорить, состоятся в ближайшей перспективе?

Паскуале Терраччано: Очень скоро состоится встреча в формате "два плюс два", министров иностранных дел и обороны России и Италии. Безусловно, это будет очень важный этап в политическом диалоге между нашими странами, где будут обсуждаться темы международной повестки и безопасности. В эти же дни Рим посетит министр торговли и промышленности Денис Мантуров. Он приедет в Рим в качестве сопредседателя Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, следующее заседание которого пройдет в Москве этой осенью.

С итальянской стороны уже подтвержден визит 12-13 февраля в Москву министра сельского хозяйства Италии госпожи Терезы Белланова. Безусловно, Италия будет представлена на должном уровне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. И, разумеется, на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, также будет представитель Италии высокого уровня. А 7 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо будет в Екатеринбурге на открытии международной промышленной выставки "Иннопром".