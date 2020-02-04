Патриарх Кирилл выступил в поддержку нормальных семейных отношений

Выступая в Совете Федерации на VIII Рождественских Парламентских встречах, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл затронул темы наследия Великой Победы и сбережения народа. "РГ - Неделя" публикует выдержки из его выступления.

Победа как часть национальной идентичности

- В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне - Победы, которая была достигнута ценой невероятных жертв, героических усилий и огромных трудов предыдущих поколений... Вспоминая события того времени, мы призваны помнить о том, что одержали победу не над людьми, не над какой-то определенной страной или народом, а над человеконенавистническим мировоззрением, над машиной нравственного беззакония, которая работала на уничтожение самого представления о ценности человеческой личности. Победа укрепила узы дружбы между народами, которые плечом к плечу боролись с нацизмом, защищали свою жизнь и свободу. И сегодня нам необходимо объединить свои усилия для того, чтобы сохранить великое наследие победителей и передать его подрастающему поколению. Знание правдивой истории Великой Отечественной войны, уважение к народному подвигу - это значимая часть нашей национальной идентичности.

О сбережении народа и попытке заменить семью репродуктивными технологиями

Сегодня наше будущее, по мнению Патриарха, реально зависит от проблемы сбережения нашего народа и от готовности семей к многодетности. "У нас три ребенка в семье воспринимаются как нечто особенное, а ведь на самом деле это лишь минимальное воспроизводство населения. Думаю, следует громко говорить о том, что семьи должны становиться многодетными". Поддержав внесенные в Государственную Думу законопроекты, предусматривающие расширение возможностей использования материнского капитала и повышающие уверенность молодых семей в том, что они смогут достойно вырастить и воспитать своих детей, Патриарх обратил внимание на усиливающееся давление на институт семьи. "С большой тревогой мы наблюдаем усиление давления на традиционный институт семьи в России. Сама идея семейной жизни нередко дискредитируется в публичном пространстве, на страницах глянцевых изданий, в социальных сетях... Семейная жизнь якобы уменьшает уровень комфорта и потребления. На смену семье как колыбели жизни предлагается поставить новые репродуктивные технологии". Патриарх считает, что пришло время отреагировать на этот вызов. Семья требует комплексной защиты, в том числе и в публичном пространстве. Очень важна "роль культуры, кинематографа, театра". "Каждый из нас знает, что тема любви по-разному представляется сегодня в современном искусстве... Что нам предлагается в качестве идеала? В первую очередь богатство, расширение возможностей потреблять все больше и больше товаров и услуг... Может быть, кроме такого рода стимулов нам нужны еще и другие, в том числе мировоззренческие, духовные, культурные, которые помогали бы людям понять, что не хлебом единым жив человек, что человеческая жизнь может называться Жизнью с большой буквы только тогда, когда кроме горизонтального измерения, направленного на удовлетворение материальных потребностей, есть мощное вертикальное измерение, которое наполняется идеями, возвышенными чувствами и формирует самое прекрасное, на что способен человек".

За 10 лет численность населения может вырасти на 10 миллионов. А потом по возрастающей - и это отнюдь не фантазия!

О суррогатном материнстве и биоэтике

Патриарх обратил внимание на те смысловые подмены, которая происходят, например, в практике суррогатного материнства. "Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным - хочу это подчеркнуть - процедура, по сути, эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми. Суррогатная мать получает деньги и как бы продает своих детей. Конечно, я использую резкие слова, но ведь именно так обстоит дело. В основе данной проблемы во многом лежит социальное расслоение. Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность, бедность, желание обеспечить собственных детей. Распространение коммерческого суррогатного материнства - это очевидное унижение достоинства российских женщин..."

Об абортах и 160 миллионах россиян

По словам Патриарха, сегодня в обществе складывается "определенный консенсус" по отношению к абортам. "Я неоднократно поднимал эту тему, буду говорить об этом и впредь, пока мы не придем к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию (а не по медицинским показаниям) из понятия "медицинская помощь", выведем аборт из обязательного медицинского страхования". По мнению Патриарха, "за 10 лет численность населения вырастет на 10 миллионов, если добиться прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей - и 150, и 160 миллионов, - и это отнюдь не фантазия!"