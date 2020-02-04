Тембр его голоса невозможно не узнать даже сейчас, когда всемирно знаменитому лирическому тенору исполнилось 75. Для мужчины, тем более - настоящего патриота страны, который не играет героя, а просто им является на сцене и в жизни - это не возраст.

Сегодня все друзья Полада Бюльбюль оглы поздравляют его с юбилеем. 55 лет назад к нему пришла настоящая слава, чтобы не уйти из круга особо одаренных уже никогда. "Тогда, в 1965 году Полад Бюльбюль оглы написал четыре вокальные композиции, использовав для них народные азербайджанские четверостишия - баяты, - рассказывает Михаил Швыдкой. - Он показал их замечательному певцу и поэту, который работал в ту пору редактором на Всесоюзном радио, Анатолию Горохову. Когда Полад напел одну из них под названием "Айрылыг" ("Разлука"), аккомпанируя себе на рояле, Анатолий Сергеевич предложил тут же ее записать в авторском исполнении. Как вспоминает Полад, он немедленно позвонил маме и спросил ее совета. Ответ не оставлял надежды: "Не позорь память отца..." (знаменитого оперного певца, народного артиста СССР - авт.).

Но именно эта песня стала поворотной в судьбе сына легендарного Бюльбюля. После того, как она прозвучала в исполнении Полада по радио, его наставник выдающийся композитор Кара Караев, который ранее не советовал ему писать музыку для эстрадных певцов - якобы, это слишком легкий успех , - снял свой запрет на сочинение песен.

Тогда вряд ли кто-то мог представить, что на сцену жизни вышел не просто талантливый певец и артист, а еще и мудрый министр и успешный дипломат. Сейчас Полад Бюльбюль оглы - Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России.

Многие помнят его по фильму Юлия Гусмана "Не бойся, я с тобой!". Полад Бюльбюль оглы так сыграл главную роль, что у всех возникло ощущение явления нового героя, который умеет бороться и не бояться смерти. Всегда, даже стоя на краю.

Может, именно поэтому в день его рождения никого не удивляют многочисленные искренние поздравления от самых разных людей. Но некоторым из них удалось поздравить юбиляра намного раньше всех. Сделал это, воспользовавшись своим правом ведущего, его давний друг Михаил Швыдкой прямо со сцены Московского театра мюзикла на юбилейном концерте "Поладу Бюльбюль оглы - 75".

К его словам и поздравлениям тысяч поклонников присоединяется и российский экс-сенатор и бизнесмен Фархад Ахмедов:

"Дорогой Полад!

Любой талант вызывает уважение. Даже если у человека он один. А если человек талантлив во многом, это вызывает всеобщее восхищение.

Мы знаем, какой неоценимый вклад ты внес в азербайджанскую культуру. Твои таланты неисчислимы и разнообразны. Все перечислить невозможно. И трудно понять, как композитор, певец, государственный деятель и дипломат живут в одном человеке и не мешают, а только дополняют друг друга.

Есть у тебя и особенный - Божий дар: твой яркий талант объединяет людей многих стран. Одной из этих стран - Советского Союза уже нет, но любовь к твоему творчеству живет и будет вечно жить в Азербайджане и России, а также в других странах постсоветского пространства. Эта любовь не имеет границ и не имеет лимита времени.

С юбилеем тебя, Певец!"