В футболе, как и в любом другом виде спорта, нет недостатка в разных статистических подсчетах и цифрах. Организаций, занимающихся этими вопросами, - масса. С их мнением можно соглашаться или спорить, но кое-какую пищу для размышлений они все же дают.

Совсем недавно Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИС) опубликовала рейтинг сильнейших лиг и клубов мира. Здесь важно отметить, что эта организация хоть и не имеет отношения к ФИФА и УЕФА, тем не менее она признается как орган, ведущий летопись мирового футбола.

Начнем с ранжирования команд. Все страны разделены на четыре категории, основанные на силе национального первенства: представители ведущих топ-5 лиг получают за каждый выигранный официальный матч четыре очка и два - за ничью. Клубы второго эшелона, к коим относятся и российские, зарабатывают три очка за победу, 1,5 - за ничейный исход.

Лучшей командой 2019 года, по версии МФФИС, ожидаемо стал "Ливерпуль". В прошлом году "красные" выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Так что здесь все логично. Вторую позицию занимает победитель испанского первенства "Барселона", третью - чемпион и обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити".

Из российских команд в первую сотню попали только "Зенит" и "Краснодар". Питерцы делят 98-ю строчку с кипрским "Аполлоном", а краснодарцы идут на сотом месте.

Теперь о более глобальном - списке лучших лиг мира. В отличие от рейтинга клубов в данном случае МФФИС не дает разъяснений, по какому принципу он ранжирует национальные первенства. Есть лишь небольшое объяснение, что многое зависит от выступлений команд из каждой конкретной страны в ведущих клубных соревнованиях. Речь о еврокубках, Кубке Либертадорес (турнир, проводимый среди лучших клубов государств Южной Америки) или, к примеру, азиатской Лиге чемпионов.

21 поражение в 34 матчах в еврокубках в нынешнем сезоне потерпели российские команды

Лидирует в этом списке Англия, набравшая 1287 очков. Опять же - почему именно столько баллов насчитали у Премьер-лиги - не сообщается. Но ее позиция в рейтинге выглядит логичной, поскольку в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом году участвовали четыре английские команды.

Вторая строчка досталась бразильскому первенству (1165). Здесь, вероятно, огромную роль сыграл триумф "Фламенго" в Кубке Либертадорес. Замыкает тройку лидеров испанский чемпионат (1141 очко).

Наконец, самое главное - российская Премьер-лига (РПЛ) опустилась с 17-го на 26-е место. Ладно, наш чемпионат остался позади таких грандов, как Италия, Испания или Англия, но его опередили первенства Австрии, Чехии и Кипра.

Если разобраться, ничего удивительного в ухудшении позиций РПЛ нет. Прошлый год стал одним из самых неудачных для отечественных команд в Европе.

Фактически все наши клубы провалились в еврокубках. "Локомотив" и "Зенит" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, ЦСКА и "Краснодар" не вышли в плей-офф Лиги Европы, а "Спартак" и тульский "Арсенал" не прошли квалификацию Лиги Европы. Что настораживает - так это то, что наши гранды, такие как, к примеру, ЦСКА, проигрывал дома венгерскому "Ференцварошу", аутсайдеру испанского первенства "Эспаньолу", и пропустил пять мячей в Болгарии от "Лудогорца". А "Зенит", выступая в группе с "Лионом", "РБ Лейпцигом" и "Бенфикой", не сумел занять даже третье место.

Результаты наших клубов в прошлом году на международном уровне просто удручают: они проиграли 21 из 34 матчей в еврокубках. Россия набрала 4,666 балла в рейтинге УЕФА в сезоне. Это худший показатель по коэффициентам за 16 лет. И самое главное - отечественные команды не примут участия в еврокубковой весне впервые за 18 лет.

Почему так происходит? Специалисты называют сразу несколько причин. Это и отсутствие звездных легионеров, коих в Премьер-лиге еще несколько лет назад было достаточно, и чехарда с тренерами в ряде топ-команд, отсутствие талантливой молодежи.

Экспертиза

Трансферный хаос

Некоторые полагают, что нашим клубам не хватает системности. Такое мнение в недавнем интервью "РГ", в частности, выразил бывший капитан сборной России, экс-полузащитник "Зенита", ЦСКА и "Спартака" Роман Широков.

- Все идет от бессистемности. Пока мы видим только абстрактные заявления, что они хотят в пятерку. А каким путем они собираются этого достичь? В какой футбол собираются играть? Ничего же непонятно. Ну хорошо, у них есть несколько исполнителей, которые соответствуют поставленным целям. Но большая часть все равно не соответствует. Выходит, стоит задача просто потратить деньги? Возьмем "Спартак". Вы еще зимой знаете, что будете продавать лидеров, отказавшихся продлевать с вами контракт. Значит, вы уже тогда должны предпринимать определенные шаги. Искать им адекватную замену, с кем-то договариваться и так далее. Так вышло, что ничего сделано не было, а уже летом клуб стал хаотично покупать новичков. Сейчас пришел новый тренер, который наверняка в межсезонье захочет укрепить состав. А куда деть тех, кто уже есть? В общем, не вижу системы, - сказал Широков.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС