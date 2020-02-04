Почему старт Бетховенского года в Вене получился тяжелым

Решив отметить 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена постановкой первой редакции его единственной оперы "Фиделио" ("Леонора"), Венская государственная опера, оказалась, не желая того, верна исторической правде: как и в 1805 году, премьеру в минувшую субботу постигла неудача. Однако, это вряд ли помешает "густо" начавшемуся бетховенскому юбилейному году в городе, в котором композитор провел большую часть своей жизни.

Венская публика в принципе скептически относится к новым постановкам, и несколько криков неодобрения "бу" постановочной группе на премьере, как правило, бывают обеспечены. На сей же раз, снисходительно наградив артистов аплодисментами и даже некоторыми криками "браво", публика ответила на выход постановщиков необыкновенно решительным и дружным "бу". А потом быстро свернула и аплодисменты, так что необходимости повторно поднимать занавес не было.

Справедливости ради заметим, что "Фиделио" в любой редакции, хоть и принадлежит перу великого композитора и далась Бетховену с огромным трудом, была дважды переработана, не относится к числу лучших произведений мирового оперного репертуара. Со странным сочетанием легковесного зингшпиля и напыщенного освободительного пафоса, с довольно примитивной драматургической основой и отсутствием певучих мелодий, "Фиделио" остается скорее важным фактом истории музыки и выражением демократических отголосков Французской революции, разносившихся по всей Европе в начале XIX века, чем живым участником сегодняшней музыкально-театральной жизни. Получается, что это опера, которую надо знать, но необязательно слушать.

Но нельзя забывать и то, что именно благодаря своей свободолюбивой направленности эта опера везде в немецкоязычном пространстве фактически заняла в послевоенное время место главного официального музыкального произведения - подобно тому, как "Ода к радости" из Девятой симфонии стала впоследствии гимном Евросоюза. Именно премьерой "Фиделио" торжественно открывали в 1955 году восстановленное после бомбежки здание Венской государственной оперы, когда это открытие стало символом возрождения страны на основе демократии, после ухода оккупационных войск.

Режиссер из Франции Амели Нирмейер попыталась решить проблему драматургических и музыкальных натяжек в опере, разделив главную героиню Леонору (переодевающуюся юношей и идущую в услужение к тюремщику, чтобы спасти своего несправедливо арестованного мужа Флорестана) на двух артисток - ирландскую певицу Дженнифер Дэвис и немецкую драматическую актрису Катрин Ревер. Диалоги, считающиеся наиболее слабым местом этой оперы, были переписаны современным драматургом Мориецем Ринке и представляют собой в значительной степени внутренний диалог Леоноры. Действие происходит в одном интерьере, напоминающем больше вокзал, нежели тюрьму (сценограф Александр Мюллер-Эльмау). Наконец, в финале режиссер решила убить главную героиню. Злодей Пизарро, который в оригинальном либретто должен лишь остолбенеть от вставшей между ним и его жертвой Леонорой, здесь наносит ей смертельную рану, и появление спасителя-министра и хора, прославляющего подвиг верной Леоноры, - все в костюмах с блестками - задумано режиссером как фантазия умирающей героини. Но исполнен этот замысел был очень невнятно и путано.

Даже со скидкой на чрезвычайную техническую сложность партии Леоноры, сочетающей в себе колоратурные и близкие к драматическим элементы, певица Дженифер Дэвис не была на высоте положения. И если с колоратурами она с трудом справлялась, нижние ноты ей давались не очень хорошо. Тем не менее, публика приветствовала певицу тепло. А самым лучшим явлением в спектакле стал немецкий тенор Беньямин Брунс в партии Флорестана - обладатель светлого, пронзительного в хорошем смысле слова тембра голоса, прекрасно доносящий музыкальную мысль, певец одновременно интеллектуальный и лиричный. За пультом стоял корректный чешский дирижер Томаш Нетопил, что не помешало оркестру несколько раз взять аккорды не вместе.

Уходящий директор Венской оперы Доминик Мейер заметно переживал неуспех спектакля у публики и в своей речи на приеме после премьеры стал защищать "Фиделио". "Я считаю эту оперу божественной - она красива, волнующа, она важна в истории музыки. Есть причины, по которым первая редакция не исполняется. Но некоторые из них - ложные. Есть помеха привычки - это то, когда люди не открыты к тому, чтобы принять другую правду", говорил Мейер в своей речи, поздравляя артистов.

Он вспомнил, как в 1997 году впервые с венского провала 1805 года организовал в Лозанне постановку первой редакции оперы. С тех пор эта редакция, отличающаяся тремя действиями, другой структурой первого акта и большим акцентом на второстепенных персонажах, была поставлена несколько раз, в том числе в венском Театре-ан-дер-Вин - на той самой сцене где в ноябре 1805 неудачно прошла первый раз. В город тогда вошли наполеоновские войска и большую часть мест в зале занимали равнодушные к этой музыке французские офицеры. Теперь француз Мейер признается, что пытается своей преданностью первой редакции исправить ту ошибку своих соотечественников.

В юбилейный год Бетховена венские оперные театры договорились: на сей раз в Штатсопер поставили первую редакцию, а в Театре-ан-дер-Вин в марте состоится постановка "Фиделио" во второй редакции - 1806 года. А в апреле на сцене Венской государственной оперы пройдет серия спектаклей "Фиделио" в давно ставшей классической постановке Отто Шенка - в третьей редакции, 1814 года. Таким образом, с разницей в несколько недель в Вене в этом году можно услышать все три редакции единственной бетховенской оперы.

В феврале же в Театре-ан-дер-Вин пойдет специально заказанная к юбилею опера современного композитора Кристиана Йоста "Эгмонт". Насколько можно понять из описания, опубликованного на сайте театра, Бетховен станет одним из персонажей этой оперы, написанной на тот же сюжет Гете, который вдохновлял и Бетховена.

Празднование юбилея композитора, большая часть жизни которого прошла в Вене, началось с ауфтакта в венской ратуше накануне Нового года, а уже с января это имя, и так постоянно присутствующее в концертном репертуаре, стало появляться на афишах еще чаще. Например, 16 января полностью бетховенскую программу сыграл в Золотом зале Музикферайна прославленный пианист Евгений Кисин, и таких программ мы услышим еще много до конца 2020 года. В Государственном зале Национальной библиотеки Австрии уже открылась выставка документов и рукописей, дающих возможность непосредственно соприкоснуться с жизнью и творчеством классика, а в Музее истории искусств 25 марта откроется выставка "Движимые Бетховеном" с коллекцией произведений художников и скульпторов разных эпох, от Гойи, Тернера и Родена до авторов наших дней, на создание которых, по мнению кураторов, оказал влияние Бетховен. Ясно, что и музеи-квартиры Бетховена - а их в австрийской столице как минимум два - не останутся в ближайшие месяцы без внимания посетителей.