Почему в главную библиотеку ДНР перестали поступать российские литжурналы

Донецкая библиотека им. Крупской является главной в ДНР - недаром же в ее полном названии есть титул "республиканская", указывающий на особый статус. (В фондах библиотеки хранится свыше полутора миллионов печатных и электронных документов).

В течение десятков лет увидеть новые номера российских "толстяков" или "Литературной газеты" дончане могли только в двух местах - в отделе периодики библиотеки, носящей имя супруги Ленина, и в аналогичном отделе библиотеки Донецкого национального университета. С началом сложной ситуации в Донбассе ритм поступления в библиотеки газет и журналов (в первую очередь - местных) нарушился. В 2014 году многие издания Донецка ушли на украинскую территорию, что привело к появлению новых газетных брендов - "Донецкое время", "Донецк вечерний". Помимо этого, властям Республики удалось возобновить выпуск прессы в Макеевке, Горловке, Ясиноватой, Новоазовске, то есть быстро заполнить временный информационный вакуум. А вот толстожурнальный "дефицит" так и не был преодолен. И обратить внимание на эту проблему помогла выставка к 95-летию "Нового мира", организованная библиотекарями в январе.

Как выяснилось, в "Крупскую" уже 5 лет не поступает легендарный журнал, впервые опубликовавший в СССР "Один день Ивана Денисовича" Солженицына и роман Пастернака "Доктор Живаго". К слову, последние попавшие к нам номера "Москвы", "Знамени" и "Звезды" вообще вышли в свет в 2013 году. Имеющиеся номера "Вопросов литературы" и "Иностранной литературы" оказались чуть "посвежее" (2015 и 2016-й год). Из номеров 2019 года в наличии - июльская "Дружба народов", больше ничего.

Не будем отрицать, что братская Россия в самые тяжелые моменты снабжала жителей Донецкого региона самым необходимым - продовольствием, медикаментами, реагентами для очистки воды, школьными учебниками. Но никто не догадался положить в белые КамАЗы ящики с литературными журналами - самый гуманитарный из возможных грузов.

А это нужно сделать - и как можно скорее.