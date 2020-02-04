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04.02.2020 15:56
Рубрика: Экономика

Поправки об электронных кадровых документах прошли первое чтение

Текст: Татьяна Замахина
С 1 апреля по 31 декабря 2020 года в России будет проводиться эксперимент по ведению работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками. Законопроект об этом прошел первое чтение.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Как работодатели, так и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Что касается бюджетных организаций, то их участие "будет обусловлено наличием или отсутствием источников финансирования".

При этом компании, согласившиеся на эксперимент, сами решат, какие документы вести в электронном виде. Расходы будут возложены на самого работодателя.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Для реализации новшества организации смогут использовать либо собственную информационную систему, либо электронный сервис информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России". Дублировать документы на бумажном носителе не нужно.

Работодатель, кроме того, будет обязан выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней.

После отработки такого документооборота будут подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство РФ.

Как заявил в ходе рассмотрения первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, законопроект представляется логичным шагом в направлении цифровизации.

Фото: iStock
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При этом имеется ряд замечаний, которые подробно изложены в заключении комитета. "Например, период проведения эксперимента, на наш взгляд, необоснованно укорочен", - заявил депутат. Однако это и другие замечания могут быть устранены ко второму чтению. "С представителями правительства по этим вопросам у комитета есть взаимопонимание", - добавил парламентарий.

Тарасенко также рассказал, что работодатели и профсоюзы обращают особое внимание на необходимость защиты баз данных кадровых документов.

Отметим, что ранее нижняя палата приняла закон о введении с 1 января 2020 года электронных трудовых книжек. Работники получили возможность отказаться от их получения в пользу бумажных носителей путем подачи заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

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