Посол Франции на Украине пояснил вред попыток изоляции России

Париж ведет диалог с Москвой, поскольку изоляция не дала никаких результатов, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

"У нас есть экономические интересы в России и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла", - цитирует дипломата телеканал "Громадське".

По словам Де Понсена, президент Франции Эммануэль Макрон стремится восстановить доверие, с этой целью он активизировал диалог с президентом России Владимиром Путиным. И эти контакты, подчеркнул посол, "приносят результаты".

Послу Франции пришлось ответить и на настойчивые вопросы издания о принадлежности Крыма. Де Понсен разочаровал своих собеседников. "Мы стремимся быть прагматичными. Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос", - пояснил дипломат.

Кроме того, полагает глава французского диппредставительства, "включение вопроса возвращения Крыма в состав Украины в повестку лидеров "нормандской четверки" не принесет результатов, а наоборот "потянет на дно весь корабль". Именно на расширении повестки дня за счет этой темы настаивают националисты.

Правда, посол все же попытался сделать что-то приятное хозяевам. Он предположил, что можно было бы уточнить и детализировать последовательность выполнения Минских соглашений. Эту идею в последнее время активно продвигает Киев. Ранее российская сторона заявила о необходимости строго выполнять все пункты соглашения в той последовательности, как это предусмотрено документом.