Ректоры вузов и руководители научных учреждений смогут находиться на своем посту до своего 70-летия, а в исключительных случаях и дольше. При этом срок службы в должности ректора будет ограничен 15 годами.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет инициатив, прописывающих правила для ректоров вузов и директоров НИИ. Причем нововведения интересны не только самим руководителям, но и тем, кто мечтает занять их место: некоторые предлагаемые новации приоткрывают окно возможностей для карьеры.

Предлагается внести в Трудовой кодекс норму, повышающую до 70 лет предельный возраст нахождения в должности ректора университета или руководителя научной организации. При этом в отдельных случаях, предусмотренных федеральным законом, срок пребывания в должности ректора или руководителя научной организации может продлеваться и после 70 лет. Исключения могут быть предусмотрены, например, для МГУ, Санкт-Петербургского университета и т.п.

При этом вводятся ограничения: одно лицо не может замещать должность ректора вуза или руководителя научной организации больше трех сроков, а срок одного контракта не может превышать пяти лет.

"Введение законопроектом особых правил, касающихся условий замещения должности ректора вуза или руководителя научной организации, связано со спецификой работы, - рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Станислав Александров. - Сам по себе возраст, превышающий 65 лет, не препятствует успешному управлению образовательными и научными организациями".

Например, по его словам, в США, Великобритании и Франции вовсе не установлен предельный возраст для руководителей научных организаций и университетов.

"Непрерывное нахождение на руководящем посту в научном институте или университете одного и того же человека в течение долгого времени нередко ведет к стагнации деятельности организации, сдерживает профессиональный рост кадров, - говорит Станислав Александров. - Поэтому предлагается ввести новые рациональные принципы. Предельный возраст нахождения на руководящем посту в университете или научной организации может быть продлен, при этом максимальный срок нахождения человека в должности не будет превышать 15 лет".

Как сообщают в АЮР, по состоянию на май прошлого года, средний возраст ректоров 50 ведущих российских университетов составляет 58 лет.

Другой проект прописывает полномочия президента вуза и научного руководителя НИИ. Закон разрешает вводить такие должности, но их функции не конкретизированы.