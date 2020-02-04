Президент Болгарии объявил об утрате доверия правительству

В ходе своего послания народу Болгарии президент республики Румен Радев объявил об утрате доверия правительству во главе с премьером Бойко Борисовым.

"С сегодняшнего дня я официально утрачиваю доверие к правительству, которое не действует в интересах болгарских граждан и несет ответственность за острый общественный кризис", - подчеркнул Радев.

Президент обвинил кабинет министров в неспособности проводить необходимые для страны реформы, отсутствии успехов в борьбе с коррупцией и регулярных случаях несоблюдения закона. Он возложил на правительство ответственность за катастрофическое положение жителей Перникской области, где пользование водой ограничено несколькими часами в день из-за пришедшей в негодность инфраструктуры. Упомянул он и вызвавшую в обществе резонанс ситуацию с сожжением на заводах республики недопустимого количества мусора, доставленного из других стран. "Болгария - не свалка, никто не имеет права рисковать здоровьем болгар, чтобы горстка бизнесменов извлекла выгоду", - заявил Радев.

"Государственные органы позволяют себе запугивать несогласных и протестующих, налицо организованное наступление на гражданские свободы, - отметил глава Болгарии. - Действующее правительство... ведет к развалу государственности и лишает нас будущего как нации. Всему этому пора положить конец".

Болгария является парламентской республикой, и фактической властью обладает премьер-министр Бойко Борисов, представитель партии "Граждане за европейское развитие Болгарии".