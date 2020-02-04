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04.02.2020 23:27
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган договорились о координации действий в Сирии

Текст: Кира Латухина
Президент Турции позвонил российскому лидеру обсудить ситуацию в Сирии и Ливии.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Президент РФ обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов.

Лидеры договорились принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны, для повышения эффективности координации действий в Сирии. Также главы государств заявили о поддержке межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета в Женеве.

Путин и Эрдоган обменялись мнениями по вопросам ливийского урегулирования. Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения боевых действий и реализации итогов Берлинской международной конференции.

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