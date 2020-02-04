Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

Президенты России и Беларуси встретятся 7 февраля - эту дату подтвердили в Кремле.

"Действительно, такая встреча с президентом Беларуси готовится на пятницу", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в России, уточнил он. Место их проведения будет объявлено позже.

"Этому предшествовали непрекращающиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются", - также сказал Песков.

Напомним, что агентство БЕЛТА ранее сообщило, что встреча состоится 7 февраля. "Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил", - заявил Александр Лукашенко.