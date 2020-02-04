Власть
04.02.2020 12:39
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Константин Завражин/ РГ

Президенты России и Беларуси встретятся 7 февраля - эту дату подтвердили в Кремле.

"Действительно, такая встреча с президентом Беларуси готовится на пятницу", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в России, уточнил он. Место их проведения будет объявлено позже.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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"Этому предшествовали непрекращающиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются", - также сказал Песков.

Напомним, что агентство БЕЛТА ранее сообщило, что встреча состоится 7 февраля. "Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил", - заявил Александр Лукашенко.

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